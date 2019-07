El hijo de Mike Smith jugará en LEB Oro en Coruña

Sean Smith García (Madrid, 1995) es el último fichaje del Leyma Básquet Coruña. El hijo del mítico Mike Smith jugará en la LEB Oro después de terminar su etapa universitaria en Estados Unidos. El jugador, de 24 años y 2.04 metros, ha estado dos años en un Junior College, Southwest Mississippi, y otros dos en Minnesota, con los Huskies de St Cloud. Con el último compitió este curso pasado en la Division II, en la Northern Sun Intercollegiate Conference (NSIC). Tuvo buenos números con 13.6 puntos (58% en tiros de dos, 26% en triples y 76% en libres), 7.5 rebotes, 3.7 tapones y 3.2 asistencias por partido en 30 minutos de media por partido.

El propio jugador, que vivió más de un lustro en Málaga, se describía en una entrevista para este periódico hace unos meses. "En Europa jugaba más de dos y tres, aquí he jugado principalmente de cuatro, a veces de tres y a veces de cinco, pero sobre todo de cuatro. Por mi altura y por condiciones atléticas me han hecho jugar algo más dentro. Sinceramente me ha ayudado mucho. Ahora sé jugar en el poste bajo, leer cortes, defender en las ayudas con más atención...", explicaba Sean Smith, que seguía: "Podría jugar de tres en Europa y postear con jugadores más bajos. Puedo hacer un poco de todo, defensivamente creo que puedo aportar mucho. De uno a cuatro puedo jugar".

Ahora le llega una oportunidad en España, su lugar de nacimiento, en la categoría que hay por detrás de la ACB. Un país que suele visitar en verano, donde se mueve entre la Costa del Sol y Sevilla. Esta campaña será rival del Granada. "Mi intención es jugar en Europa. España, Europa, Italia y Alemania... Cualquier liga competitiva. Es el año más importante, hay que elegir bien. El baloncesto es completamente diferente, aquí es un juego más individualista, 1x1 y 2x2. En Europa hay más 5x5, corte, pase, poste bajo... Aquí 1x1 y pick and roll", reconocía entonces el hijo del mítico Mike Smith.