Una semana con mucho bullicio en Los Guindos

Hoy empieza una semana donde el Unicaja tiene varios frentes abiertos, en lo deportivo y en lo institucional. Días claves dentro y fuera de la pista en el club de Los Guindos, que debe ir cogiendo estabilidad y solucionando muchos temas que aún están abiertos. Habrá un fichaje (puede que dos), un nuevo presidente y se espera que también director deportivo. Y hasta una jubilación.

Primero, lo deportivo. Debe cerrarse sí o sí el fichaje de Marco Spissu, el segundo de este mercado tras el de Jonathan Barreiro. Hay un acuerdo total, la negociación lleva cerrada desde hace días, y sólo falta el ok del Dinamo Sassari, que está atando a su sustituto. Será una cascada de noticias y se oficializara la llegada del italiano, con su país en los Juegos Olímpicos. De momento, inédito. Puede que no sea el único refuerzo, aunque parece precipitado que en pocas horas se pueda cerrar el pívot. Hay serio interés en Donta Hall, aunque sólo se iniciaron los contactos. Pero el de Alabama no es la única opción sobre la mesa. Si el ex de Orlando Magic facilita la negociación sí que puede cerrarse.

En lo institucional, semana de máxima trascendencia. El miércoles hay fechada una reunión del Consejo de administración donde se nombrará como presidente a Antonio Jesús López Nieto. El ex árbitro internacional es la persona elegida para comandar al club malagueño en esta nueva etapa. Se espera que hable públicamente para dar las explicaciones de muchas cuestiones, entre ellas el cambio a la Basketball Champions League. Se terminará así la brevísima etapa de Sergio Corral al mando.

También debe darse el relevo en la dirección deportiva. El sábado 31 de julio se jubila Manolo Rubia, una persona fundamental en la historia del Unicaja en diferentes puestos. Ha estado en los cuatro títulos. Dice adiós después de más de 30 años. Vuelve al conjunto cajista como arquitecto Juanma Rodríguez, al frente en la época dorada. Tiene bastante trabajo por delante.