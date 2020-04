"Con menos de tres semanas de entrenamiento habría riesgo grande de lesión"

El Unicaja reunió en un vídeo a Diego Vázquez, preparador físico del primer equipo masculino, y a José Sánchez-Cervi, preparador físico del equipo femenino y, junto a Enri Salinas, encargado de los equipos de cantera del club de Los Guindos.

"Preparé vídeos de ejercicios, con tres tipos de rutinas. Y ahora estamos haciendo pruebas con alguna de aplicación con sesiones grupales, con las cadetes y con juniors ya las hicimos y la próxima semana lo intentaremos con las chicas del Liga Femenina 2. Intentamos cambiar la rutina, seguir montando vídeos para ir proponiendo cosas. Los salientes de lesiones o rutinas para mejorar o prevención son los que más cuidado deben tener. Por lo demás, ejercicios de estabilidad, de movilidad, de alta intensidad...", explicaba Sánchez-Cervi cómo ha sido el trabajo del equipo femenino y de las chicas de cantera en estas semanas de parón.

"Rápidamente mandé tipo de entrenamientos, una rutina un poco diferente, va a descender el ritmo y el porcentaje de entrenamiento, así que había que insistir tanto en los déficits como en las tareas pendientes. Por ejemplo, con Carlos Suárez hacíamos un trabajo aeróbico porque no podía hacer trabajo de balón por su problema en el dedo. Divides las cargas de intensidad que no van a tener entrenamientos de baloncesto. Fortaleciendo ese ratio de trabajo de grupos musculares, planos de movimientos, todo enfocado a esos gestos de actividad que van a faltar estas semanas-meses. No sabemos cuánto tiempo va a durar. Hay que hacer cosas diferentes para que no haya aburrimiento. Hay unos aspectos a tener en cuenta en el periodo de desentrenamiento menores a cuatro semanas. Hay menos resistencia. Si se reanudan las competiciones, hay un riesgo alto de lesión, ha mermado un 60% el volumen de entrenamiento. Hay que volver a jugar 10-15 días mínimo después de empezar el trabajo para que el entrenamiento puede bastar", decía Diego Vázquez", señalaba Diego Vázquez, mientras que Sánchez-Cervia apunta que "tres semanas de pretemporada serían lo mínimo. Si pretendemos no cumplir con esos tiempos entramos en zona de riesgo alto para lesiones".

Los dos preparadores físicos del Unicaja insisten en que es necesario un "reajuste nutricional, baja el consumo calórico. no podemos comer lo mismo que antes. Hay que hidratarse mucho y levantarse cada 45-60 minutos al menos, no estar dos horas leyendo seguidas o viendo tres capítulos de una serie. Hay que organizar el día y hacer cosas diferentes. Fortalecer la musculatura inspiratoria, liberar los discos de la espaldas, hacer flexibilidad, amplitud de movimientos, trabajo de core, intentar agilidad en los pies en los movimientos laterales, multisaltos, trabajo metabólico, la comba, contenidos aeróbicos, bicicletas, trabajo en puntos débiles...", decía Diego Vázquez como ejemplo del trabajo que se puede hacer.

"Si no hay ningún riesgo y los que se encargan nos dan el permiso y podemos volver a competir, yo estoy frito a que la gente trabaje, ellos y ellas están fritas por competir. Todos los profesionales queremos acabar la temporada, no queremos estar en los cuartos de final de la Eurocup, queremos llegar a la final, queremos competir en la ACB, hacer partidos cada tres días si hace falta, viajar a lo mejor y jugar seguidos los partidos en Gran Canaria y Tenerife. El año que viene vuelve a haber competición, si nos extendemos mucho podemos plantarnos en la siguiente y perder dos temporadas y hay que tener cuidado con eso", proseguía Diego Vázquez: "Cada vez descansamos menos a nivel mental, lo necesita el jugador del alto rendimiento. Tienes mucha carga, muchos kilómetros y psicológicamente no puedes descansar. Que haya un tiempo también es bueno".

Para la gente de a pie también tenían consejos los preparadores físicos. "Sobre los hábitos nutricionales y ejercicio, no hacer lo que hay en las redes. No hay que volverse locos. Hay mucha información en las redes, pero hay que respetar descansos, entrenar demasiado es entrenar mal. No corras 40 minutos en una cinta si no estás acostumbrado a correr 40 minuto fuera. No haga 50 flexiones si no has hecho 50 en tu vida. Empezar de cero, sin presa", aconseja Diego Vázquez.