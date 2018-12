La presencia de Shengelia en Málaga, en el aire

La presencia de Tornike Shengelia en Málaga el próximo domingo está en el aire. Hace una semana que el jugador fue padre por tercera vez de un hijo que nació en Estados Unidos y quiere cruzar el Atlántico para conocerlo. Lo comprimido del calendario no se lo permitió aún y el georgiano está negociando con el Baskonia para encontrar la fecha que sea menos perjudicial para ambas partes. Es posible que el ala-pívot coja un avión tras el partido de este jueves ante el Barcelona en Euroliga y ya tenga permiso para estar con su familia hasta el 27, donde los de Perasovic juegan frente al Khimki.

"Me dolería mucho, pero si toca perderse algún partido, toca", decía Shengelia hace unos días en los micrófonos de Radio Vitoria al ser cuestionado sobre este asunto. No está atravesando un momento fácil el interior, que se encuentra en medio de una decisión compleja. Desde el club vitoriano aseguraron a este medio que Shengelia viajará con total certeza, aunque aún no está decidido cuándo.

De confirmarse, el Baskonia llegaría al Carpena para jugar con el Unicaja con una baja capital. El cuatro es el faro sobre el que gira el Baskonia, además del capitán, en una posición además en la que es el único ala-pívot puro, aunque la plantilla es amplia.