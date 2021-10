Una sonrisa necesaria para Alberto Díaz

No han sido meses sencillos para Alberto Díaz. Hizo un ímprobo esfuerzo, aguantando dolores fuertes en la rodilla, para acabar la temporada pasada. Tardó en poder trabajar al mismo ritmo que sus compañero esta pretemporada, no debutó hasta el torneo de Galicia. Se le veía en la pista sin la confianza habitual, perdiendo alguna bola que jamás extravía en estos primeros partidos de ACB, aunque siempre manteniendo un nivel defensivo potable que le daba minutos de juego. Por eso, la sonrisa que lucía mientras se retiraba a vestuarios con Darío Brizuela era significativa y una excelente noticia. “Alberto es importantísimo para nosotros”, decía Katsikaris, que no descubría la pólvora pero verbalizaba un sentimiento colectivo.

En Murcia, Alberto fue determinante también en ataque. Metió los triples abiertos que debe meter con normalidad. Forzó las faltas para ir a la línea de tiros libres, donde se mostró segurísimo y sentenció el partido jugando al lado de Jaime Fernández. La ausencia de Cole por su expulsión quizá cuadró mejor la rotación y lo cierto es que el Unicaja fluyó mejor en defensa y en ataque.

Esos 12 puntos de Alberto deben darle confianza para seguir creciendo, aún debe carburar a mejor nivel y hacer más cosas ofensivamente, que se le vieron hacer cuando las lesiones le han respetado, como en el comienzo de la temporada pasada, generando más juego. Su defensa a McFadden o Taylor en los minutos finales en Murcia recordó a la mejor versión del pelirrojo. Y esa es una gran noticia para el equipo malagueño, que ve cómo el jugador que simboliza el corazón del equipo va latiendo cada vez con más ritmo.