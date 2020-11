Suárez, Berni y una camiseta retirada: "Sería un sueño"

"Vengo a recordarte que te falta muchísimo para pillarme todavía", le decía Berni Rodríguez a Carlos Suárez. De capitán a capitán. Dos de los jugadores históricos del Unicaja que se pusieron frente a frente con las cámaras del departamento de comunicación cajista como testigo. "Significa que te estás haciendo un poco mayor, que tienes muchos años pero con la misma ilusión del primer día que llegué allí a Málaga", respondía el madrileño, que cumple ahora 400 partidos vestido de verde.

Aunque ya es conocida, se van conociendo más detalles con el paso del tiempo de cómo vivió el de Aranjuez aquel momento donde tuvo la oferta malagueña encima de la mesa. "Tenía las maletas hechas y había hablado con el entrenador del Montepaschi Siena, Marco Crespi. Un día antes me llamó mi agente y me dijo que Joan Plaza había firmado por el Unicaja y estaba interesado en que viniera a Málaga. Le habíamos dado la palabra a Crespi y pensamos en escucharle. Fui a su casa en Madrid a tomarme un café y rápidamente me convenció. A los dos días estaba firmado aquí", recordaba Suárez: "Siempre hay momentos donde hay que tomar una decisión correcta y creo que fue la mejor de mi carrera".

Aunque antes de amigo fue rival. "Era increíble porque la afición estaba enganchada al equipo. Me tocó jugar contra el mejor Unicaja de la historia y me llevé alguna paliza", rememoraba el ahora ala-pívot, que era preguntado por su primer día en el Carpena para su puesta de largo: "Estaba con cara de asustado, cagado. No había visto tanto fotógrafo ni cuando firmé por el Madrid. Ya me dijeron que en Málaga se vive el baloncesto de manera diferente". "He cambiado todo. Mi condición física es diferente, mi posición... He cambiado para bien", añadía a modo de balance.

Hay muchos momentos en estas ocho temporadas, pero uno por encima de todos. "El partido de la Eurocup lo tienes grabado. Algún partido de play off que te tiras a por un balón y en la valla te abres la cabeza. La vez que vino Pablo López a cantar el himno fue espectacular", asegura Carlos Suárez, que hacía repaso sobre sus compañeros en esta casi década: "He tenido a Fran Vázquez, a Jayson, a Alberto lo tengo ahora... Soy bastante sociable y no tuve ningún problema con ninguno. Por decirte alguno Fran, que tuve momentos en la selección con él y era mi compañero de habitación".

El madrileño ya está plenamente integrado también en la sociedad malagueña, con casa incluida. "Es una de las opciones, yo creo que sí me quedaré a vivir en Málaga. La vida da muchas vueltas, pero el día a día y la gente de aquí ayuda bastante. Cuando acabe todo esto probablemente esté en Málaga", afirmaba el capitán cajista, mientras Berni Rodríguez le señalaba su camiseta en el cuelo del Carpena: "Sería un sueño, a cualquier jugador que le retiren la camiseta es un sueño. Es el homenaje, el fin de algo bonito. Espero que tarde mucho en ocurrir, pero ojalá. Tendré que hacer la pelota como tú (risas)".

Sin duda, un jugador de mucha trascendencia en la historia del Unicaja. Para calibrar su impacto conviene poner en perspectiva sus números. Es el segundo jugador en rebotes totales (1.670), el tercero con mayor valoración (3.835) y faltas recibidas (931), el cuarto en asistencias (779), el séptimo en recuperaciones (263) y el noveno que más puntos ha anotado (2.296). Este pasado verano renovó por dos temporadas y una opcional y de terminar el contrato lo haría con 36 años. Curiosamente este 400 llega cuando pasa uno de sus momentos deportivos más bajos, siendo de los últimos en la rotación para Luis Casimiro.