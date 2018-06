"El tapón de la Eurocup es la jugada de mi vida, me hizo campeón"

Afronta Jeff Brooks (Louisville, 1989) un proceso que ya le es cotidiano. Tras dar el brinco a Europa solo en el Unicaja enlazó dos temporadas en el mismo club. Un equipo cajista clave en su progresión, que seguirá la cuesta arriba en Milán. Al ala-pívot le espera un proyecto de quilates, con pujanza para hacerse un hueco entre la crema europea. Desde Italia atiende a Málaga Hoy, envuelto en un maremágnum de recuerdos y agradecimientos a una semana de contraer matrimonio con Benedetta, su pareja.

-¿Qué balance hace de esta etapa?

-El Unicaja durante los últimos dos años de mi vida y carrera profesional ha sido un proceso de maduración para mí. Aprendí muchas cosas sobre el baloncesto y la vida en Málaga. Aprendí cómo ser más eficiente mientras estoy en el parqué y a continuar jugando sin el balón en mis manos. He mejorado en las cosas en las que era bueno antes, como poner buenos bloqueos, cortar la pelota y jugar una buena defensa individualmente ayudando a mis compañeros de equipo. También mejoré mi tiro en suspensión.

-¿En qué aspecto de su juego cree que sufrió una mejora más evidente?

-He aprendido a ser un líder agresivo cada vez que estoy en la pista. Me volví más vocal y guié con el ejemplo, algo que viene con el tiempo y la experiencia.

-Al margen de lo deportivo, ¿qué enseñanzas se lleva en el ámbito personal?

-Fuera de la cancha aprendí cómo ser padre mientras practico un deporte profesional. Necesitas aprender que algunas cosas tienen que ser cambiadas y sacrificadas para ser un buen padre y dar un buen ejemplo. Aprendí más y más cómo ser un buen hombre y un buen esposo. Málaga ha sido un lugar provechoso para mi familia y para mí durante los últimos dos años.

-Se marcha y su tapón en La Fonteta en el tercer partido de la final de la Eurocup quedará en el recuerdo. ¿Cómo lo recuerda?

-Ese tapón es definitivamente la jugada de mi vida porque ayudó a conseguir un título y eso es lo único que importa, ganar. He tenido muchas jugadas espectaculares en mi carrera profesional, pero esta me hizo todo un campeón en Europa. Eso es algo que nadie puede quitarnos ni a mí ni a los miembros de la plantilla 2016/2017. Es una jugada que le podré explicar a mis hijos. No metí una canasta como hacen los buenos jugadores, anque puedo hacer otras cosas que pueden ser buenas y me hacen sentirme bien conmigo mismo. Ganar sabe muy bien y eso es lo que siempre recordaré sobre esa jugada, selló un título.

-¿Qué le dice a la afición del Unicaja para despedirse?

-Mi mensaje para los aficionados es que quiero agradecerles a todos, desde el fondo de mi corazón, el apoyo, la amabilidad hacia mi familia y hacia mí y los momentos que compartimos juntos. Sé que no muchos sabían quién era yo hace dos años viniendo del Avtodor Saratov, pero todos me conocen ahora. Cada vez que estaba en la pista o en un entrenamiento di todo lo que tenía para ganar y convertirme en un mejor jugador. Disfruté hablando con ellos, firmando autógrafos, tomándome fotos y compitiendo con el Unicaja. Pasamos buenos y malos momentos, pero, a pesar de todo, fue una gran experiencia para ambos. Pido que nunca me olviden porque no les olvidaré. Gracias por todo.