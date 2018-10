El taxista Rodríguez

Ya se relató en estas páginas la experiencia de Eneko Alaña, el bokerón bilbaíno, en su primera vez en el Martín Carpena. Un aficionado vasco de 27 años que se hizo acérrimo del Unicaja desde los 12 porque Berni Rodríguez se convirtió en su ídolo.

El Unicaja publicó ayer el vídeo en el que se comprueba cómo Eneko conoce a Berni Rodríguez. El eterno capitán cajista se prestó para la faena e hizo de taxista para recibir a quien le idolatraba. No tardó demasiado en darse cuenta el protagonista de la sorpresa de quién iba al volante. El emotivo momentos se prolongó cuando el himno del Unicaja empezó a sonar.

No disfruté del partido del todo porque estaba aún flotando; gracias al club y los aficionados

"Desde el Unicaja Baloncesto queremos agradecer a Eneko su pasión por nuestro equipo, que conocemos desde hace años gracias a las redes sociales. Por ello hemos intentado que su primera vez en el Martín Carpena sea difícil de olvida. Queremos dar las gracias por su colaboración a Unitaxi Málaga, a los aficionados de la Curva Chufla, a Kepa y Ainhoa, que hicieron de gancho para esta bonita sorpresa y, por supuesto, a Berni Rodríguez. Eterno capitán del Unicaja, que desde el primer momento colaboró para sorprender y hacer feliz al 'bokerón' bilbaíno", Eneko Alaña", aseguraba el club en una nota.

"Estoy muy emocionado, no disfruté del partido del todo porque estaba aún flotando. Sólo quiero darle las gracias al club y a muchos aficionados del Unicaja con los que mantengo contacto. ¡Siempre con el Unicaja!", decía el protagonista, emocionado, al final del vídeo. Se sentó en la zona de tribuna, al lado de los aficionados de la Curva Chufla, y ahí disfrutó del partido que dio el pistoletazo de salida de la temporada.

Eneko había visto jugar al Unicaja en Bilbao, Vitoria y Madrid, donde ahora reside, pero no había cumplido su sueño de estar en el Carpena. Anteriores visitas a Málaga no habían coincidido con partidos del equipo malagueño. Hincha del Athletic, amante la cantera, se identifica ahora con Alberto Díaz, con el que pudo departir y hacerse fotos tras el partido. Estuvo en el vestuario y pudo conocer a los jugadores del equipo que se encarga de animar desde allá donde está. Ahora ya puede decir que ha vivido un partido en el Martín Carpena. "No será la última vez, lo aseguro", dice convencido tras su estreno en el Carpena.