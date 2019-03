Barreiro: "Si con el Unicaja no juegas al cien por cien, no tienes opciones"

El Unicaja visita este domingo al Tecnyconta Zaragoza, uno de los conjuntos que lucha por meterse en play off. Jonathan Barreiro, el único que queda del año anterior, sabe las dificultades que pasaron para salvarse y no quiere presionar al grupo. "Para todo club y sus jugadores es bonito jugar en Europa", decía el alero, que añadía: "Tenemos que centrarnos en lo nuestro, divertirnos como sucedió el pasado domingo, ser uno entre equipo y afición e intentar sacar los partidos adelante. Lo que tenga que venir, bienvenido sea, pero tenemos que tener los pies en el suelo y pensar en el siguiente partido".

El domingo espera el cuadro de Luis Casimiro, al que piropeaba. "Es uno de los equipos top de la Liga Endesa", explicaba el gallego, que avisaba: "Si no juegas al cien por cien, no solo de meter o fallar, sino de entrega, no tienes opciones. Son partidos en los que la intensidad, ese espíritu de lucha, no se puede negociar y menos jugando en casa y ante nuestra afición".

Barreiro incidía en "disfrutar" de aquí en adelante con la permanencia encarrilada. "Lo mejor que podemos hacer es disfrutar del final de temporada. Quedan partidos muy duros en casa como Real Madrid, Barça Lassa, salidas complicadas…", comentaba el internacional: "Tenemos que estar centrados en dar todos un pasito adelante, hacer un buen final de curso y acabar lo mejor posible".