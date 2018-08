Un 'tetris' para empezar

La retransmisión vital por las redes sociales permitía ver ayer a Carlos Suárez, Jaime Fernández y Dani Díez chorreando de sudor en el gimnasio del Martín Carpena. Era la avanzadilla del Unicaja en esta pretemporada 2018/19. Los jugadores nacionales y Viny Okouo ya se encuentran en Málaga y hoy se produce el goteo del resto. Antes de media tarde deben llegar todos, incluidos Mathias Lessort y Kyle Wiltjer. Se retrasará dos días más Brian Roberts, con permiso del club por un asunto familiar.

El plan pasa por acelerar las pruebas físicas y médicas el jueves, con cita y desayuno en el Hospital Quirón, antes de que se presente el viernes a Lessort y Wiltjer, puesto que Jaime Fernández ya estuvo por Málaga y se vistió de verde. Hay especial ilusión con la llegada de Lessort, que se considera el fichaje del verano. Puede impactar en su debut en la ACB y hay ganas de verle vestido de verde. Es posible también que a lo largo de la semana se conozcan las camisetas que lucirá el equipo la próxima campaña. Spalding sigue siendo la proveedora de ropa y presentará una indumentaria sin demasiados cambios respecto a las últimas temporadas. En Carranque se realizarán pruebas físicas durante estos días.

30Agosto. Shermadini y Waczynski están citados para esa fecha por sus selecciones

Luis Casimiro ya está por Málaga, ha venido periódicamente durante estas vacaciones. Ha visitado con frecuencia Los Guindos, estuvo en la Liga Femenina de Verano y ha tenido reuniones con sus ayudantes, Ángel Sánchez-Cañete, Boni Ndong y Paco Aurioles. Está Casimiro contento con la plantilla que se ha diseñado, pero tendrá que afinar, como el resto de clubes de ACB, con el ensamblaje por una ventana más larga que las de durante la temporada. Tiene ya la experiencia del año pasado en el Gran Canaria el entrenador manchego durante el año, pero esta vez se parte por la mitad la temporada. Giorgi Shermadini y Adam Waczynski ya están citados por Georgia y Polonia para el 30 de agosto. Así que apenas estarán con 10 días de trabajo colectivo antes de marcharse por primera vez y regresar apenas una semana antes del inicio de la competición oficial. Algunas selecciones aprovecharán para hacer una estadía y jugar amistosos.

El corte en la preparación no será uniforme, porque otras selecciones, como España, no citan a sus jugadores hasta el día 9. Así que tendrán que hilar fino Casimiro y sus ayudantes para mantener el equilibrio en la profundización de conceptos. El Unicaja, como otros clubes de la ACB, ha manifestado su descontento y se ha estudiado una postura común de protesta. Pero no hay demasiado optimismo en Los Guindos con que prospere y se cuenta con que habrá que gestionar un rompecabezas para empezar la temporada. Pese a ello, Casimiro tiene las luces largas puestas.