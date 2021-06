Son seis los jugadores de la plantilla 2020/21 que terminan contrato con el Unicaja cuando finalice junio. Siete los que aún tienen vínculo (Alberto Díaz, Jaime Fernández, Brizuela, Bouteille, Abromaitis, Suárez y Nzosa). Hay dos casos muy particulares en los que finalizan, Francis Alonso y Rubén Guerrero. Dos canteranos que el club quiere que estén en su proyecto de futuro. Con el marbellí ya se retomaron las negociaciones, aunque el asunto está enquistado. Los otros cuatro de ese grupo son Gal Mekel, Adam Waczynski, Deon Thompson y Malcolm Thomas. Y aquí existen tres certezas y una duda.

El equipo malagueño ya ha comunicado a tres de esos jugadores que no cuenta con ellos para la próxima campaña. Mekel, Thompson y Thomas no continuarán en Málaga y sus agencias ya están al tanto para buscarle un nuevo destino. Ya lo tiene el californiano, que continuará con su carrera en Puerto Rico. Es el décimo país en el que juega el ala-pívot, una de las grandes decepciones del plantel. Vino para un rol principal, así figuraba también en su nómina, y estuvo muy por debajo de las expectativas. Tuvo una despedida elegante, como podía esperarse de un tipo interesante más allá de la pista, y los Leones de Ponce serán su siguiente parada.

También tendrán que buscarse las habichuelas lejos del Unicaja Mekel y Thomas. El israelí jugó 12 partidos en este curso tras varias lesiones y pasar el COVID-19 y con 33 años puede tenerlo más complicado. No obstante, aún tiene un buen mercado y está en manos de Misko Raznatovic. El estadounidense demostró que todavía está para un nivel aceptable. Quizá no Euroliga, pero que compite y aporta en un escalón inferior. Ya se encuentra en Estados Unidos y allí aguardará noticias.

Más incertidumbre hay con Waczynski, que ya está concentrado con Polonia para tratar de jugar los Juegos Olímpicos. Le espera una fase de clasificación dura, donde se verá con Domas Sabonis. Tiene pie y medio fuera del Unicaja tras un lustro, pero no los dos. Y de eso se defendía el aún cajista en redes sociales. "Voy con la selección de Polonia y no quiero despedirme como lo ha hecho la prensa, porque todavía tengo contrato y estoy esperando lo que pase", escribió, encontrando una ola de apoyo de parte de la afición verde. Dependerá de si Axel Bouteille encuentra un nuevo destino, lo que aseguraría al club malagueño quitarse un contrato muy alto. Los dos no caben en la próxima plantilla. En esa difícil coyuntura está el alero, que apurará sus opciones de continuar en Málaga.