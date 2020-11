Tuty Sabonis: "Echo de menos Málaga cada día"

El Zalgiris es uno de los equipos del momento en el baloncesto europeo. Como de costumbre, domina la LKL báltica con un balance de 5-1. Pero también está en la zona noble en la Euroliga, donde después de perder este jueves con el Real Madrid en Kaunas se quedó en un sobresaliente 5-2. Por delante sólo está el Barcelona, curiosamente de Saras Jasikevicius. Tras la salida de la leyenda lituana llegó Martin Schiller, un entrenador muy reputado en la G-League estadounidense. Una de sus órdenes fue ascender a Tuty Sabonis, que por entonces entrenaba al junior, para que estuviera a su lado. Es parte del staff del primer equipo.

"Valoré ofertas para seguir en activo, pero me atraía ser entrenador. Me llamó el director deportivo del Zalgiris y me ofreció dirigir el equipo júnior. Era una buena oportunidad para empezar y me permitía estar cerca de mi familia", explicaba el mediano de los Sabonis en Marca con motivo de la visita de los blancos. En el paso de la pista al banquillo ganó en el aspecto mental. "Cuando jugaba notaba un poco el peso del apellido. Tengo el padre que tengo y siempre era algo que tenía por la cabeza. Yo trataba de no escuchar el ruido, pero era complicado", aseguraba.

Tiene 28 años Tuty, que ya está haciendo carrera como entrenador. Su crecimiento está siendo importante. "Hace un año estaba haciendo scouting de juniors y ahora lo hago de Rudy, Llull, Campazzo, Tavares... que son de los mejores de Europa", confesaba el hermano de Domas, hoy estrella de los Indiana Pacers de la NBA, mientras hablaba de su feeling con Schiller: "Tiene métodos muy americanos y yo me he adaptado bien. Puede que sea porque estuve en Portland con mi padre y sé cómo trabaja mi hermano en Indiana".

Pero no olvida Málaga Sabonis, donde vivió muchos años y donde dio sus primeros pasos en el baloncesto. Aunque la lleva con él en el acento. "Echo de menos esa ciudad cada día. Ese café en una terracita con el sol en la cara... Eso es increíble", reconocía el ayudante del Zalgiris. Tuty todavía tiene lazos en el Unicaja. Por ejemplo del primer equipo compartió equipo en la cantera con algunos como Alberto Díaz, Rubén Guerrero o Francis Alonso o fue entrenador por Paco Aurioles.