La última bestialidad de Domantas Sabonis

Tras caer en Denver ante el monumental triple doble del serbio Nikola Jokic (40 puntos, 27 rebotes y 10 asistencias), los Hornets pusieron fin a una racha de ocho derrotas consecutivas con un triunfo en Sacramento, guiados por 31 puntos y diez rebotes de Kelly Oubre Jr y 23 puntos y doce rebotes de LaMelo Ball.A los Suns no les bastó el tremendo doble doble de 28 puntos y 23 rebotes de Domantas Sabonis ni los 37 puntos de De'Aaron Fox. El canterano del Unicaja realizó un partido extraordinario, con 10/17 en tiros de dos, 2/2 en triples y 2/5 en libres más 23 rechaces, que no fueron suficientes para la victoria de su equipo. Promedia 18.0 puntos, 12.1 puntos y 6.4 asistencias el jugador criado en Torremolinos, cuyo equipo marcha sexto, en puesto de play off, en la Conferencia Oeste, con 16 victorias y 13 derrotas.