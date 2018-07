"Si fue mi último partido, es una buena manera de terminar"

Pocos van a descubrir a estas alturas a Sergio Scariolo, menos aún en Málaga. El bresciano es uno de los técnicos de mayor reputación en Europa. Admirado también es su trabajo al otro lado del Atlántico. Tres oros en un Eurobásket y un par de medallas en unos Juegos Olímpicos engrosan un curriculum extenso. Pese a ello, estos seis últimos partidos con la selección española le han agregado más lustre a su caché, aunque competitivamente su rango sea menor a lo anterior. Sin las primeras espadas, el técnico afincado en Marbella construyó un equipo con la clase media del país, su equipo. Un grupo que ayer completó el pleno en la primera fase de un tramo donde está en juego el Mundial de China del año que viene.

"Lo que consiguió este equipo ha sido fantástico y estos dos últimos partidos fueron en la misma línea que en los anteriores. Estoy muy agradecido por la disposición de los jugadores y su poco egoísmo", agradecía Scariolo, que se mostraba sorprendido por el grato rendimiento: "Ni en mis mejores sueños esperaba un 6-0. Si logramos un par de victorias más en las próximas ventanas estará casi hecho".

Esta situación amplió el círculo de jugadores seleccionables para los futuros campeonatos, algo de lo que se congratula el técnico. "Cuando hay un abanico amplio donde hay que elegir nunca es un marrón. Como ya preveía, le he he dicho al equipo que estoy encantado de poderlos llevar hasta el final de la clasificación. Es obvio que esta familia cuenta con muchos miembros que han dado muchísimo a la selección. Ya veremos cuando llegue el momento. El compromiso que cogimos fue por una semana y dos partidos, esa fue la promesa. Es lo que los jugadores recibían como propuesta, sin ningún tipo de proyección hacia adelante", comentó acerca de futuras listas, sin ir más lejos la de septiembre, donde puede que haya más NBA y Euroliga disponibles.

Hubo incertidumbre en la previa de los primeros choques de esta clasificación. Un país acostumbrado al caviar no confiaba a pies juntillas en la clase media del baloncesto nacional. Respondió ese estrato, que se ganó un merecido reconocimiento. El transalpino lo vivió a su manera desde dentro. "La angustia acabó cuando hicimos el calentamiento el primer día. Francamente era el más optimista porque ya había estado el verano pasado en Benahavís y percibía unas sensaciones buenas. Ha sido un disfrute y una alegría. Un nivel de eficiencia y organización defensiva que realmente me sorprendió, con una disponibilidad de compartir la pelota que también es sorpresiva para el poco tiempo que han estado juntos. Ha sido 100 veces más una alegría que una angustia".

Tiene propuestas Scariolo como bench assistant -miembro del cuerpo técnico- en la NBA. Su deseo es compatibilizarlo con la selección española, aunque necesita del ok de Garbajosa. "Si dependiera de mí hubiera decidido antes de ayer, hay tres partes involucradas. La Federación, un club y yo mismo. No es tan sencillo marcar plazos porque los que tienen que tomar las decisiones son más ellos que yo mismo. El contacto con Jorge es permanente, mañana [por hoy] mismo hablaremos de todo. Trabajo como si tuviera que quedarme 10 años más. Ojalá todo pueda ir en la dirección mejor y si no de alguna manera se me quedará algo de vacío en un sentido o en el otro, pero también muy lleno. Les deseo a todos tener estos marrones", comentó el entrenador, que profundizó en la cuestión: "Evidentemente es una posibilidad que pudo ser mi último partido. Podría ser. Le comuniqué a los jugadores que no pueden enterrarme. Mi deseo es que no sea así, pero si es así ha sido una buena manera de terminar. Ojalá no lo sea".

No tiene clara Scariolo una decisión sobre su futuro, chocan ese anhelo de contacto diario con el vínculo al combinado nacional. "Es muy difícil contestar, mi compromiso con la selección está al 100% porque lo has vivido, has ganado mucho, tienes relaciones fuertes; pero también está el aspecto profesional, contractual y otros valores que entran en juego que incluso desconozco. Me quedo con lo emocional. Mi futuro es el partido de Ucrania y antes incluso el verano con las inferiores que espero que sea de crecimiento", finalizó el técnico bresciano.