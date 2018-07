El Boquerón Báltico, de visita

El sobrenombre de Boquerón Báltico lo dio a conocer él mismo. Y Mindaugas Kuzminskas predica con el ejemplo. El que fuera jugador del Unicaja durante tres temporadas (2013-2016) estuvo de visita en Málaga y, como exhibió por las redes sociales, disfrutó de una comida con miembros del Unicaja.

Kuzminskas estuvo con Manolo Rubia y su hija Laurita; el entrenador ayudante, Ángel Cañete; los responsables de prensa, Ignacio Almarcha y Rosa Mariscal; el delegado, Javi Salvo; y la fisioterapeuta María López.

"Estuve esperando este momento durante dos años. Volver a Málaga y encontrar a este gente especial del Unicaja a la que eché tanto de menos", era el mensaje de Kuzminskas, que la próxima temporada seguirá en el Armani Milano. Allí compartirá equipo con Nemanja Nedovic y Jeff Brooks. Será complicado no apoyar al equipo italiano...

