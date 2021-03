El Unicaja adapta su programa One Team.

La llegada del COVID-19 ha condicionado la vida la realización de casi cualquier actividad en el mundo. El Unicaja no es ajeno a esta circunstancia y vio cómo una de sus grandes apuestas, el programa de responsabilidad social corporativa de la Euroliga One Team con la asociación Down Málaga, quedaba afectado, suspendiéndose las sesiones presenciales que tan bien habían funcionado. Sin embargo, pese a la adversidad, nadie se rindió, encontrándose la fórmula de continuar adelante con esta acción… pero desde casa. Durante estos meses de otoño e invierno los martes, de 16:00 a 17:00 horas, el Unicaja desarrolla esta actividad de manera online con los chicos de Down Málaga. Un nuevo enfoque para el que los participantes se han adaptado de manera espectacular motivados, fundamentalmente, por su interés por continuar progresando con el baloncesto como herramienta de integración y fomentar valores.

"Trabajamos el valor del respeto en las actividades, inculcándoselos tanto a nosotros mismos, como también al cuidado y a la precaución respetando nuestro entorno y siendo precavidos", señala José Carlos Gaspar, director de Ventas, RRPP, Protocolo y Marketing Social del Club, así como principal responsable del programa. Para ello, durante las sesiones por videollamada realizan ejercicios con y sin balón para fomentar el respeto y la precaución. "Son actividades de precaución en el ejercicio del baloncesto, con ejercicios como proteger el balón y defenderlo, que trasladamos a los momentos actuales de la vida para que valoren la importancia que tienen tanto dicha precaución como la prevención", agrega.

Estos ejercicios han contado, además, con una aportación muy especial de un jugador: Adam Waczynski. El alero polaco del Unicaja, embajador One Team desde hace varias temporadas, se ha mostrado muy implicado en el desarrollo de las actividades, estando pendiente pese a la distancia y siempre a disposición del Club. Además, participó de manera directa en una jornada en la que sorprendió por videoconferencia a varios de los componentes de Down Málaga para felicitarles por sus comportamientos y buen hacer en las actividades.

Asimismo, el apoyo de la Fundación Unicaja y Unicaja Banco y la colaboración de las empresas que componen SponsorTeam, la estrategia de patrocinio social de Unicaja Baloncesto, han sido también importantes para el continuo desarrollo del programa One Team pese a la adversidad, con la participación y ayuda directa de sus integrantes en varias sesiones.

Waczynski: "Están haciendo una labor fantástica en casa"

Para Adam Waczynski, "en este difícil y extraño año no pudimos realizar nuestras sesiones sobre la cancha de baloncesto. Con todas esas dificultades seguimos en contacto con el equipo de Down Málaga a través de videollamadas y actividades online. Están haciendo una labor fantástica en casa, disfrutando del trabajo, el colegio, y mejorando en muchos aspectos de la vida. Cada uno de ellos está haciendo un increíble esfuerzo para sentirse bien. Incluso hicimos una videollamada sorpresa esta temporada para ver cómo lo hacen y disfrutamos mucho. ¡Yo también disfruté muchísimo! Me encanta pasar tiempo con ellos, ver sus sonrisas en sus rostros. No podemos vernos en persona pero es lo mejor que podemos hacer por ahora. Días mejores llegarán y creo que los disfrutaremos juntos muy pronto".

Ricardo Fernández-Palacios, presidente de Down Málaga, señala que "queremos agradecer al Unicaja Baloncesto que, a pesar de las dificultades que la actual situación de pandemia y de alerta sanitaria nos imponen, se haya encontrado la fórmula para mantener, aunque sea de forma telemática, el contacto y el trabajo del equipo de baloncesto de One Team donde nuestros jóvenes con síndrome de Down pueden practicar este deporte en condiciones de igualdad con el resto de personas. Confiamos que pronto podamos volver al ámbito presencial, pero mientras esto sucede apoyamos esta iniciativa que mantiene vivo el espíritu de equipo".

Por último, María Gallardo, una de las participantes de Down Málaga, ha apuntado que "este año nos tenemos que conformar con hacer el deporte online, pero no se nos hace largo ya que nos gusta tanto que cualquier cosa que sea con el baloncesto nos encanta. Pero sé que dentro de poco volveremos a compartir entrenamiento en el pabellón todos juntos". Todos ellos componen un mosaico que hacen que sea posible que Unicaja Baloncesto y One Team pueda seguir ayudando a los chicos de Down Málaga a través de la práctica del baloncesto a pesar de la difícil situación de pandemia. No hay límites para las buenas causas a través del baloncesto.