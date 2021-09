Progresos y déjàs vus

Se conoce por experiencia que los resultados tienen poca trascendencia en las pretemporadas. Permiten llegar con más confianza, pero no ofrecen garantías de empezar con triunfo. Aquí el Unicaja ha rozado la perfección en esta preparación, con un balance que hacía mucho tiempo que no se veía. Un casi impoluto 4-1 que se manchó frente a la Penya, el único lunar en este mes de trabajo. Una derrota dura que no debe opacar las buenas sensaciones previas a la final en Vilagarcía de Arousa.

Este próximo domingo el equipo malagueño debuta en la ACB en el Carpena frente al Obradoiro. Ahí llega lo bueno, los momentos de la verdad. Y aterrizan con crédito los cajistas, que curiosamente se midieron a los de Santiago de Compostela hace unos días. Victorias ante los gallegos, Real Madrid, UCAM Murcia y Coosur Real Betis. Tropiezo frente al Joventut.

Se ha vuelto a demostrar el potencial ofensivo, especialmente en el exterior, del Unicaja. Se ha vuelto a acentuar este verano con Norris Cole, otra amenaza en el perímetro. Se ha ido tres partidos por encima de 85 puntos, donde tiene mucho ganado. Defensivamente, aunque los números no son malos, sí siguen existiendo dudas. Eric da una intimidación que no había, pero aún no hay una malla de seguridad fiable. Lo mismo con el rebote, donde existieron tramos de problemas serios. El nigeriano y Barreiro deben ayudar a dar un paso adelante.

Los refuerzos son una de las noticias más positivas de la pretemporada. El pívot, que ha tenido alguna actuación sobresaliente, ha demostrado que casa con lo que el equipo necesita. No va a ser una referencia ofensiva, pero sía tiene que ser capaz de aprovechar cerca de canasta el desequilibrio que se genera por fuera. Ha tenido buenas conexiones con los exteriores. Tiene puntos debajo de canasta. Barreiro, que ha jugado en dos posiciones, da algo diferente. Se crea opciones de anotar y físicamente da un salto. Ya está siendo útil. Y por último Cole. En los minutos importantes no le tiembla la mano y, como se sabía, tiene catálogo anotador. El quizá está en si dará unos mínimos atrás.

Luego hay que celebrar también la vuelta de Alberto Díaz y Yannick Nzosa, al que se ha visto algo más e incluso se han podido observar algunos avances en su juego, como el rango de tiro. Falta por unirse Carlos Suárez. La lesión de Darío Brizuela quizá sea el gran lunar, aunque no está descartado para el domingo. Ver a Jaime Fernández a un excelso nivel por momentos es otra luz muy importante. Francis Alonso, que no brilló con Katsikaris, también ha tenido instantes a los que debe dar continuidad. Luego hay jugadores que deben tener más protagonismo, como Bouteille o Abromaitis. Su peso debe ser mucho mayor.

Y de aquí en adelante también se examina el entrenador griego, que comienza su primer proyecto desde el inicio en Málaga. Su mano será clave en una plantilla con menos cambios de los que necesitaba a priori. La pretemporada ha estado de notable, aunque han salido algunas carencias del pasado. El domingo llega lo gordo.