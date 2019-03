Carlos Cabezas se queda en la orilla

Poco faltó para que Carlos Cabezas firmara otra gran noche en su aventura en Hungría. El Alba Fehervar ganó al Unet Holon (101-74) en la vuelta de los cuartos de final de la FIBA Europe Cup, pero se quedó a seis puntos de darle la vuelta a los 33 puntos de desventaja que arrastraban de la ida. El equipo del marbellí forzó la prórroga, precisamente con un robo y bandeja a la contra del malagueño, pero le faltó gasolina para rematar la machada y colarse entre los cuatro mejores de la cuarta competición continental.

Cabezas disputó algo más de 21 minutos en los que anotó 14 puntos (2/3 en tiros de dos y 3/5 en triples) y repartió cinco asistencias para 16 de valoración. Su impacto en pista fue muy positivo para el Alba Fehervar, con un +16 mientras estuvo en el parqué. El que más tiene un +21. Así se acabó el torneo para el que fuera jugador del Unicaja, que ya había sido decisivo para acceder a esta ronda. Jugó siete partidos en la FIBA Europe Cup, en la que promedió 10.9 puntos (58.1% en tiros de tres), 1.3 rebotes y 3.1 pases de canasta en 23 minutos.

Ahora el base tiene un importante desafío en la liga húngara. Su equipo marcha en la duodécima posición, hay catorce clubes, con un balance de 11 victorias y 12 derrotas. Le quedan tres partidos a la fase regular, y tienen margen para salir de los últimos cuatro puestos. Después habrá una segunda fase a ida y vuelta, la liga se divide en tres grupos, para determinar la posición final de cada cual.

SCENES in Hungary! @alba_fehervar do the unimaginable and cover a 3️⃣3️⃣-POINT gap to send the series to OT. 🤯 #FIBAEuropeCup📺 https://t.co/Dlr5iN2ZHy pic.twitter.com/dAndwdmnAW