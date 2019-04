El Barça, pendiente del Unicaja en Lugo

El Unicaja juega un importante partido el domingo (12:30 horas, Movistar Deportes 1) en Lugo. Los de Luis Casimiro visitan al Breogán, que sigue en plena lucha por la permanencia. El equipo malagueño, aunque con la ventana de la Euroliga ya cerrada, quieren amarrar el cuarto puesto. Del partido en tierras gallegas estará pendiente el Barcelona, que no jugará en ACB este fin de semana, al igual que Real Madrid y Baskonia, porque está en mitad del play off de acceso a la Final Four frente al Anadolu Efes.

En caso de derrota cajista, los de Svetislav Pesic, sin ni siquiera saltar al parqué, se asegurarán ser cabezas de serie en las eliminatorias por el título de la Liga Endesa. Los catalanes marchan en primera posición en la clasificación con un destacado 23-4. El Madrid de Laso le persigue con 21-6, pero el duelo directo lo tiene ganado el Barça. La tercera plaza es para el Baskonia, con 20-7. Ahí se abre otra brecha, con el Unicaja y el Valencia Básket (que tienen un partido atrasado ambos) con 16-10. Amenaza a rebufo el Joventut y el Baxi Manresa con 15-12, en la batalla por el cuarto lugar.