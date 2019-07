En busca del salto

Decía Luis Casimiro hace unos días que faltan tres fichajes para rematar el proyecto 2019/2020. Tres fichajes, aunque no los mismos asuntos por cerrar. Son los tres nombres que deben darle un salto a la plantilla. Ahí guardan especial trascendencia el base y el interior que aún deben llegar al Unicaja. A ellos se unirá otro exterior que junto con Avramovic tape los huecos que dejan las salidas de Sasu Salin, con el que estaba todo cerrado para continuar pero la operación se acabó rompiendo, y Dani Díez. Ambos serán rivales en la ACB con el Iberostar Tenerife.

Para el compañero de Alberto Díaz en la dirección ya se activó el plan alternativo al fichaje de Sergio Rodríguez. Tras su marcha, aún no oficial a Milán, y el fichaje de Quino Colom por el Valencia Básket, el club de Los Guindos ya trabaja en otros nombres que hay en cartera. Se quiere un perfil diferente a Brian Roberts, el último que ocupó ese rol.

También falta cerrar la pintura. Hay cuatro elementos fijos ya con Carlos Suárez, Rubén Guerrero, Deon Thompson y Volodymyr Gerun. En principio el jugador debería jugar de ala-pívot, pero la versatilidad del californiano permite que el abanico esté algo más abierto. No obstante, cabe decir que una decisión u otra serían importantes en la configuración del plantel. De fondo la continuidad de Kyle Wiltjer, que aún no está descartada totalmente pese a que no se ejerciera el derecho al tanteo. Se busca otro perfil, pero mientras tanto aún sigue siendo una opción.

Movimientos clave para calibrar el nivel del nuevo proyecto. En principio el Unicaja se mueve en el mercado contando con que Deon Thompson aún no tiene el pasaporte cotonou, por lo que ocuparía una de las dos plazas disponibles de extracomunitario. Así será hasta que juegue un partido oficial con Costa de Marfil, país que volvió a visitar recientemente, en el Mundial de China. La llegada de Manolo Rubia desde Las Vegas, donde ha estado presenciando en directo la Summer League de la NBA, debe dar acelerón a esta planificación donde aún quedan refuerzos importantes por culminar.