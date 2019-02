Por el momento, en el Unicaja se decidió no fichar para suplir la baja de Jaime Fernández. Sólo una carambola cambiaría la postura. El hecho de que sea cupo dificulta el asunto, en un mercado muy reducido. Lo explicaba así Luis Casimiro, que desbrozaba los debates internos que hubo en el club de Los Guindos.

"Ahora no es tan fácil fichar por Jaime, ha de ser cupo. Es difícil encontrar a alguien que venga a ayudar. Y luego hay que ajustarse a un tema presupuestario que es muy importante. Y luego tengo que valorar la química del equipo. Y no vale cualquiera. Es muy difícil ahora. Y si fichas y no arreglas, te deteriora", analizaba Casimiro en Zona Verde, mientras ahondaba en la cuestión: "Ahora mismo no hay nadie que venga a mejorar a Jaime, a un equipo que es cuarto en la Liga, que no lo ha hecho bien en la Copa, pero que no es un equipo roto, está abierto".

El manchego ejemplificaba el panorama con un ejemplo real. "Si Jaime se lesiona y no va a la selección nacional el siguiente es Ventura, un jugador que me encanta y tiene muchas virtudes, pero no es un manejador ni es un escolta como Jaime. Es lo que ha tenido que llevar la selección. Estamos hablando de este nivel y traer a un cupo mejor que Jaime es difícil", comentaba el técnico verde.

El manchego también daba detalles sobre cómo se actuó en anteriores escenarios. "La primera lesión de Alberto la arreglamos con gente de dentro. La segunda lesión, al ser más larga, se va al mercado. Y en 24-48 horas está aquí Boatright", aseguraba, para pasar a analizar las causas de que no se fichase un sustituto para Suárez: "Cuando Carlos está a punto de aparecer, recae y el tema es que no llegamos al mercado de la Eurocup. Y no tocamos a Augustine, no ha sido una opción. Lo dejamos. Se cerró la ventana y decidimos no hacerlo".