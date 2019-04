Se pone en marcha el tercer ciclo del One Team en Los Asperones

El tercer ciclo del programa One Team del Unicaja esta temporada se va a poner en marcha con la Fundación Marcelino Champagnat -igual que el año pasado- y su labor de integración en zonas marginales de Málaga, con el patrocinio de Fundación Unicaja y la colaboración del Ayuntamiento de Málaga y el Club Maristas Málaga. El programa de RSC de Euroliga, One Team, del que Unicaja es socio fundador, entra este mes de abril en su tercer proyecto de la temporada, después de cerrar los cursos con Proyecto Hombre y con Down Málaga.

Ahora es el turno de la Fundación Marcelino Champagnat que hace una gran labor, trabajando en red con el Ayuntamiento de Málaga, para ayudar a la integración y apoyo a colectivos marginales, con un ilusionante proyecto llamado "Valor-Cesto" que cumple su tercera edición como una oportunidad para los menores que asisten a los Talleres Preventivos de realizar ejercicio físico fuera del entorno de la barriada. Esto ayuda no sólo a profundizar en talentos y capacidades, sino también a mejorar las relaciones y vínculos con el tejido social e institucional del barrio. Si el año pasado se trabajó en la zona de Monte Pavero, este año será en el Colegio Público María de la O, situado en la Barriada de Asperones.

Para alcanzar estos objetivos se van a realizar 8 sesiones presenciales de aproximación y entrenamiento al baloncesto. Para ello, se contará con monitores del Club Maristas Málaga, educadores del Ayuntamiento y profesorado del Colegio María de la O, además de la Fundación Champagnat y del Unicaja que dirigirá cada sesión.