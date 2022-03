El Unicaja-Betis se adelanta de hora

Ya lo avanzaba Antonio Jesús López Nieto hace unos días y la ACB lo confirmó este miércoles. El derbi andaluz correspondiente a la jornada 26 de la fase regular de la ACB se seguirá jugando el domingo 26 de marzo en el Carpena entre el Unicaja y el Coosur Real Betis, pero se adelanta de hora. Estaba previsto en un primer momento a las 20:00 y finalmente se celebrará a las 12:30. Un horario más lógico para un partido donde se espera un desplazamiento de la afición sevillana para vivir un duelo bonito y con mucho en juego para ambos clubes. De esta manera podrá vivirse un mejor ambiente en el pabellón.

El choque se encuentra dentro del Pack Marzo Verde, con el que el equipo malagueño pretende estimular a los aficionados para que vuelvan a las gradas. Es una de las grandes tareas del Unicaja, que no sacará un carné de abonado para lo que queda de curso. "Ahora sacar un carné para cuatro jornadas no es coherente. Lo coherente es mantener la postura que tenemos, el Carpena puede estar al 100%. Todavía no se permite la comida. Es complicado, no creo que el 100% pueda beneficiar. Lo que más puede ayudar a la gente es que el equipo tire para arriba, como yo creo que va a tirar y lo puedo decir con convencimiento, y empiece a ilusionar y se generen noticias positivas. Es el mejor marketing para volver al Carpena. Y que los horarios nos favorezcan", aseguraba el presidente cajista.