El balance del Unicaja Femenino

Son días de vino y rosas para el Unicaja Femenino. Curiosamente la primera derrota de la temporada trajo consigo el ascenso a Liga Femenina 2, el primer salto del proyecto. Un nuevo universo que ya mira el club de Los Guindos, que da un paso más en una apuesta que comenzó hace algo menos de dos años.

Es momento de cerrar un libro y abrir otro. Lo hace Eduardo García. "Se ha conseguido un objetivo que teníamos marcado, volver a tener en Málaga un equipo en Liga Femenina. Ha sido gratificante 100%, tanto las niñas como las mujeres son magníficas y lo han dado todo. Por lo menos han tenido la recompensa", asegura el presidente cajista, que incide en el éxito: "Estamos muy contentos. Los objetivos que nos marcamos el día que decidimos abrir la sección femenina se están cumpliendo. El año pasado con las infantiles, que ser campeonas de España fue un sueño. Nuestro objetivo era ir paso a paso, con humildad, consolidándonos en el mundo femenino".

La evolución del proyecto es palpable y parece imparable. "Sigue creciendo, como dije en su momento, despacio y sin prisa. Esperando también que las nuevas generaciones que vienen, que el año pasado las infantiles dieron un paso adelante. Espero que este sean las cadetes y vayamos poco a poco para consolidar el baloncesto femenino aquí en Málaga con jugadoras de aquí a ser posible con el paso del tiempo. Hay que tener paciencia", afirma García, que insiste: "Seguimos nuestro camino. Entramos con mucha ilusión, con muchas ganas, dedicándole todo el tiempo y la atención, pero iríamos paso a paso. Creo que los pasos se están dando firmes. Hay que ir con firmeza y con tranquilidad, paso a paso. El objetivo es seguir compitiendo e ir alcanzando las cotas que podamos ir consiguiendo cada vez. Se ha visto que de momento ya se ha conseguido el objetivo que nos planteamos cuando empezamos con este proyecto".

Ahora toca mirar al futuro, donde espera la Liga Femenina 2. Un brinco importante para el primer equipo. "No nos podemos olvidar que somos novatos en el mundo femenino y estamos explorando este mundo. Hasta ahora la exploración ha sido magnífica porque nos están dando los resultados. Queremos ir con humildad y poco a poco y consolidándonos adecuadamente. Es un proyecto a largo plazo y esperamos que las chicas que hay en la cantera vayan subiendo como parece que lo hacen porque algunas son internacionales. En el primer equipo lo hace una que es internacional junior [Ana Jiménez]", asegura el presidente del Unicaja, que da detalles: "Lo que no queremos con este proyecto es pasar demasiados apuros el año que viene y estar sufriendo. Es un proyecto a largo plazo, iremos poco a poco, pero sin demasiados apuros".

La llegada de Gema García, Vero Matoso y Angel Robinson fue un impulso claro. "El tener a Gema y a Vero ha sido fundamental. Luego dimos un paso en vista a que todos los equipos que iban a jugar la Final Four venían con hasta cuatro americanas algunos. No teníamos más remedio que reforzarnos con Robinson, que ha hecho un trabajo magnífico. Se ha integrado como si fuera de toda la vida, pero la mayoría son jugadoras de aquí que llevan mucho tiempo", confiesa Eduardo García, que admite que la cercanía del ascenso no permitió iniciar la planificación, aunque ya hay trabajo adelantado: "Todavía no nos hemos sentado. Hasta que las cosas no se hacen de verdad no me ilusiono. Como se dice, no pongo el carro antes que el buey. Ahora nos pondremos en las próximas semanas para ver cómo abordamos la nueva competición. Pero despacio. Todo vale dinero y tiene un precio, pero lo teníamos estudiado. Únicamente tendremos que proyectarlo adecuadamente".