El Unicaja Femenino ficha a la estadounidense Taja Cole.

El Unicaja Femenino sigue dando pasos en el proyecto para la temporada 2020/21. Después de los fichajes de María Torreblanca y Nneka Ezeigbo, el equipo malagueño tiene cerrado un acuerdo con Taja Cole, que incluso ya ha firmado el contrato que vincula a ambas partes para el próximo año. A falta de que lo oficialice el club cajista, la jugadora estadounidense fue la encargada de anunciarlo por Twitter (ver en la parte inferior). Acompañó una imagen estampando su firma en unos papeles con unas palabras que dejaban claro su fichaje por el Unicaja. "Dios no comete errores, confiando en él a través de todo. Super emocionada de ser parte de una gran organización como el Unicaja ¡Casi es hora de ganar partidos!", publicaba.

Después de las salidas de Angela Rodriguez y Angel Robinson, Taja Cole ocupará el puesto de extracomunitaria permitido por plantilla por la FEB en Liga Femenina 2. Se trata de una base de 23 años y 1.73 metros que ha estado jugando para Virginia Tech Hokies. Tiene una proyección muy alta y dará un impulso grande en la dirección de juego. Posee una gran visión de juego, tiene reconocimientos en defensa en su trayectoria y es hábil jugando en transición. Sus números fueron de 11 puntos y 5.3 rebotes en esta campaña hasta la cancelación del curso por la pandemia del coronavirus. Un fichaje que da alcance de lo que se está construyendo en el Unicaja Femenino para intentar el ascenso a la Liga Femenina Endesa.

God makes NO mistakes — Trusting him through it all. Super excited to be apart of a great organization @unicajaCB Almost time to win games! Malaga, Spain 🇪🇸 ✈️ pic.twitter.com/Bx6gc6ctpj