Casimiro: "Valoro el trabajo del equipo, estamos sólidos”

Se recompone el Unicaja, que enlaza tres triunfos. Superó el bache y voltea para ponerse con balance positivo en la Eurocup al final de la primera vuelta. Tras el resbalón en La Fonteta, las opciones siguen intactas. Está satisfecho Luis Casimiro. "Valoro mucho el trabajo del equipo, estamos sólidos”, decía el manchego en primera instancia.

"Un partido muy competido, creo que el primer tiempo contra un equipo que se cierra bien y es difícil hacer poste bajo abrimos bien el campo jugando con bastantes pases y anotamos. En el segundo, equilibramos nuestro juego interior y exterior porque teníamos ventajas con el pick and roll y aprovechamos a Shermadini y Lessort. Hicimos un trabajo general bueno, pero empañado por excesivas pérdidas de balón para coger ventaja y cerrar con algunos puntos más el partido", resumía el entrenador, contento: "Cuando veo que el Madrid gana con un palmeo, que el Baskonia puede perder el partido en el último tiro, partidos con prórrogas...después de vernos jugar valoro el trabajo que hacemos. Es bueno en líneas generales, pero empañada con alguna faceta. En líneas generales está haciendo buen trabajo y ganando con esfuerzo, defensa. Ojalá pronto podamos llegar a tener esa clarividencia en ataque del principio de la temporada, que es difícil de mantener".

No quiere que el equipo pierda el foco por el momentáneo 2-1. "Es circunstancial por el calendario. Debemos darle importancia a tener buena mentalidad por la dificultad que entraña en menos de dos semanas con el mismo equipo, es una dificultad añadida. Parece que sea un play off y debemos pensar sólo en el siguiente partido. En tiempo es Obradoiro y hay que centrarse. Como miremos la clasificación nos podemos engañar porque queda la mitad", reconocía Casimiro, que estará atento al Valencia-Estrella Roja: “No sé qué puede ser mejor. Cañete tiene todas las cuentas. Valencia lleva dos y si gana tres...Lo mejor es que nosotros sigamos en esa línea. No eché cuentas, no me pongo a pensar en lo que pueda ser".

El técnico cajista habló sobre Lessort. "Empezamos no con los cinco muy metidos y fueron entrando para ser fundamentales. Está, menos el partido de Estudiantes, donde no jugó bien. Todos podemos tener un momento malo. Lo vi como en la línea general. Milosavljevic compitió bien, Díez en defensa también...no destacaría a nadie. El éxito de tres puntos abrió su defensa y luego lo aprovechamos. Mathias anotó canastas de mucho valor", admitía el manchego, que insistía: "A la fuerza. Con Alberto hicimos el fichaje de Boatright, pero aprendemos poco a poco a jugar sin Suárez. El equipo, lo demostró. No podemos pensar más que en nuestra realidad y es que estamos sin ellos un tiempo. Estamos participando todos y sumando, incluso Viny. Hay que vivir la realidad de cada momento".