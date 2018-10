Turín allana el camino

En la región del Piamonte continúa el Unicaja su camino europeo. Turín, reconocida por su arquitectura y su cocina, acaparó todos los flashes planetarios con la llegada de un icono mundial como Cristiano Ronaldo. A la sombra de la Juventus, absoluta dominadora en la época reciente del balompié transalpino, crecen otros proyectos sugerentes como el del Fiat Torino, que quiere hacerse un hueco en el oligopolio de La Vecchia Signora.

Seducen los nombres que llegaron a la ciudad, aunque no acaba de arrancar el equipo. Solo ganó dos partidos de los ocho disputados entre la Lega y la Eurocup. Aún no se estrenó en el torneo continental y se encuentra al fondo del grupo. Reman a contracorriente y con su entrenador, la figura más carismática del club, a miles de kilómetros. El mítico Larry Brown se tuvo que marchar a Dallas para someterse a una cirugía. Existía la posibilidad de que volviera para este encuentro, pero no será así.

Se sentara en el banquillo el que está ocupado su lugar, Dante Calabria. El americano, de ascendencia italiana, estuvo en el Valencia Básket en la temporada 2001/2002, donde le entrenó su homólogo este miércoles en la banda del Palavela turinés, Luis Casimiro. El internacional por Italia procedía de la prestigiosa Universidad de North Carolina abandonó el conjunto taronja tras un proceso complicado de recuperación de una lesión prolongada en el tobillo izquierdo.

Los italianos tienen un bloque de americanos que completan con un grupo de veteranos

El Fiat dispone de una plantilla con muchos argumentos, de ahí que sorprenda este letargo inicial. Un esqueleto similar al del Unics, donde predomina el talento americano. Un componente físico donde Rudd –en el CSKA el curso anterior–, Tyshawn, Cotton o McAdoo –con alguna experiencia en los históricos Golden State Warriors– llevan los galones. Brown los ha rodeado de veteranos como Poeta, Cusin o Delfino, del que Italia disfruta de sus últimos sorbos en un deporte donde alcanzó las cotas más altas.

En frente, un Unicaja que vuela. Al que no le asustan las expectativas que genera, Casimiro dixit, pero que quiere seguir cautivando y creciendo. Como el técnico asegura hay campos de mejora, siempre los hay. Es el discurso del entrenador manchego, que no quiere morir de éxito. Desea que su equipo siga rizando el rizo. Toca dar el do de pecho lejos de Málaga y en escenarios con entresijos particulares. Los italianos penden de un hilo en la Eurocup.

No viajan Pablo Sánchez ni Morgan Stilma a Turín. Lugar donde los cajistas pueden dejar prácticamente rubricado su pasaje a la siguiente fase, donde ya empieza a definirse la parrilla de opositores el título. Como para eso restan todavía kilómetros, el Unicaja desea continuar su progresión en cada etapa. Palavela pone en la mesa el siguiente examen. Tras él espera Burgos, pero eso es otro cantar.