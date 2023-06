De la urgencia a la exigencia

Desde que completó una gran temporada 2016/17 con título de Eurocup y semifinales de ACB y participó en la posterior Supercopa, el Unicaja había intervenido hasta el verano de 2022 en 15 competiciones oficiales. Sólo una vez había llegado a semifinales, en la Copa del Rey de 2020, semanas antes de que estallara la pandemia. Entonces venció a Zaragoza y Andorra en el Carpena para plantarse en la final ante el Real Madrid, a la que llegó fundido y apenas pudo competir. Hay que especificar que había una buena situación en la Eurocup de ese mismo año 19/20, en los cuartos de final ante el Venezia con el factor campo a favor, que no se pudo disputar por el covid. Pero apenas se pisaron instancias avanzadas en un lustro muy oscuro.

En la recién acabada temporada 2022/23, el Unicaja ha llegado a semifinales en las tres competiciones en las que intervino: Copa, BCL y Liga ACB. Es un dato que revela lo que le ha cambiado la vida esta temporada al club y a su entorno. Es la regularidad en el triunfo lo que permite llegar lejos. Ha jugado 61 partidos, ha ganado 44 y ha perdido 17. Es decir, ha vencido en un 72% de los encuentros que disputó. Se puede aducir que suavizado por la 'comodidad' de las primeras fase de la competición europea. Pero mirando los datos en competición nacional, en la doméstica más exigente del continente, el balance es de 30-13 entre Copa y Liga, un 69% de triunfos, cifra más que respetable. Ese 24-10 (cuarto mejor balance en una temporada regular en la historia del club) ha marcado la línea constante de un equipo que ha recuperado el hábito de la victoria. Y ese pico quizá irrepetible de la gesta de Badalona. Hay que recordarlo y tenerlo grabado en la memoria porque ningún equipo había eliminado en una misma Copa en el formato actual al Madrid y al Barcelona. El Unicaja lo consiguió en 48 horas en dos encuentros memorables culminados por la victoria en la final ante el Lenovo Tenerife. Fue algo extraordinario, una conjunción de factores y un mérito espectacular de cuerpo técnico y jugadores. Quienes estuvieron en el Palau Olímpic no lo olvidarán jamás. Fue algo mágico. Sucede que llegó, como han referido los protagonistas, antes de tiempo y eso puede distorsionar la realidad.

Tocar plata es algo muy seductor y que da lustre a cualquier trabajo, pero lo principal es que se han puesto las bases para un ciclo perdurable, se ha creado una cultura a la que se pretende dar continuidad renovando a la plantilla al completo. No pocos se preguntan si no es más aconsejable cambiar alguna pieza, ser más ambicioso o apuntar más alto. Cambiar alguna cara, no tentar a la monotonía. Es lícito porque es cierto que hay campos de mejora en la plantilla, pero quizá quien mejor explicó el pensamiento y el plan del club fue Ibon Navarro. "La experiencia me dice que cuando buscas mejorar algo, el castillo se te desmonta; el puzle es tan perfecto... pero repetir las cosas del año que viene no quiere decir que las cosas vayan a salir igual. Son demasiadas buenas personas, todos entienden el rol aquí, que sepan cuál es el camino del éxito en la carrera del jugador. Muchos de ellos se pueden ir a un equipo de Euroliga con un rol secundario, todos tienen esa capacidad, el saber hacer eso es lo que va a hacer crecer a los jugadores. Haría el 13/13, pero luego hay un presupuesto y una idea de club", decía el técnico vitoriano aún en caliente tras la eliminación. Pero es el concepto y la idea en la que se ha trabajado.

Valores que se transmiten. Fueron impresionantes los 20 minutos que se vivieron tras la eliminación ante el Barcelona. Eso plasma una identificación brutal conseguida en tiempo récord. De la desafección de un final de temporada anterior terrible, con seis derrotas finales y algunas humillantes tras haber logrado la salvación, para culminar un lustro terrible a lo que se experimentó el martes en el Carpena va un universo. Ahí hubo una decisión estructural fundamental del director deportivo, Juanma Rodríguez, respaldada por López Nieto. Confiar en Ibon Navarro, era su hombre. Tras verlo trabajar unos meses se ratificó en su idea de que era la persona indicada sobre la que construir. No era una decisión populista o tribunera. Había hecho una buena labor Ibon deteniendo una deriva muy peligrosa, el equipo llegó a estar a dos derrotas del descenso bien entrada la segunda vuelta. Pero no era fácilmente vendible. El entrenador vasco ha rebasado todas las expectativas cuando se le dio el volante de un coche más a su medida.

Sí, mucha gente se ha subido al carro de la victoria. Pero ya antes de conquistar la Copa del Rey se vio que algo había cambiado. En un sábado por la tarde, un 14 de enero, en un Unicaja-Breogán, en el club saltó una especie de alarma positiva. Se habían vendido más de 3.000 entradas para un partido ante un equipo sin mucho gancho. Acudieron 9.296 espectadores al duelo ante el cuadro gallego, una entrada que antes de esta temporada y desde 2012 sólo se había vivido en partidos ACB ante Madrid, Barcelona y Baskonia. Ahí se selló la clasificación para la Copa del Rey matemáticamente. Seguramente fue algo simbólico. Se ganó 100-66 en un buen espectáculo de juego. La gente no va a ver al rival, va a ver al Unicaja. Y de manera masiva. Un cambio de chip importante.

Ha habido una conexión importante con la grada. Era agradable ver cómo los jugadores se sentaron durante dos horas el miércoles en Le Grand Café para firmar durante dos horas. Muchos niños, como durante la temporada en el Carpena. En momentos donde hay mucho debate sobre las formas de entretenimiento y sobre cómo afecta al deporte de alto y nivel y su seguimiento, desde el club se ha intentado hacer labor constante. Cada semana ha acudido a un entrenamiento del equipo un colegio de la provincia. Alumnos recogidos en el autobús del club que pasan una mañana viendo el tramo final del entrenamiento y haciéndose fotos con los jugadores. Estos también han mostrado su predisposición. Hay jugadores más carismáticos y espontáneos, como Perry y Osetkowski. Otros más reservados, como Thomas o Carter. Pero la imagen de unidad y de grupo que se lo pasa bien más allá de la pista también ha ayudado. Lo troncal es lo que pasa en el parqué, pero hay otras maneras de soplar para que todo salga bien.

Se ha pasado de una situación de extremada urgencia porque el club estaba en la lona deportivamente a un año maravilloso e inolvidable. Pero ese frágil equilibrio hay que cuidarlo. Desde dentro y desde fuera. Habrá más afición, más abonados, más expectativas y también más exigencias. López Nieto ya recordaba al acabar la temporada que el objetivo es volver a Copa por méritos propios (Málaga organizará la edición de 2024), play off de ACB y Final Four de BCL. En el verano de 2022 parecían hasta ambiciosos y ahora se ven como casi obligados. Fluctuar en ese equilibrio de la exigencia y la ilusión será la clave. La temporada 2022/23 es en muchos aspectos de irrepetible. Lo que se le vive la primera vez es inigualable. Y ha sido el sentimiento de los veteranos del Carpena, como un reenamoramiento, y de los nuevos. Pero también se puede y debe disfrutar del proceso cuando hay buen baloncesto, una propuesta ya testada y un grupo identificado aunque no se ganen títulos. Las caras de los jugadores al final del partido ante el Barça ante lo que estaba viviendo delataban que para ellos también había sido un viaje alucinante. Y recibir la gratificación es gasolina para el año próximo. Como dijo Perry, de alguna manera el líder espiritual de este Unicaja, "No habéis visto lo último nuestro... Volveremos". Pues eso.