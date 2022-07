Cómo y dónde ver en TV el España-Japón de la Copa del Mundo FIBA sub 17

Tras el revés del primer partido del Mundial sub 17 para España, no hay tiempo para lamentarse. Rápidamente llega el segundo encuentro este domingo ante Japón. No hay eliminaciones en esta primera fase, pero hay que posicionarse bien para los cruces. El equipo japónes perdió en la primera jornada ante República Dominica (81-69).

Dirigido por Alejandro Martínez, técnico español de dilatada trayectoria y que llegó a comandar a selecciones inferiores de España, el equipo japonés viene de hacer un gran campeonato asiático, donde sólo se rindió ante Australia en la final. En el primer partido sufrió ante República Dominicana y llegó a perder por casi 30 puntos, aunque finalmente reaccionó.

Sedes

La acción se repartirá en tres sedes de juego y dos de entrenamiento. Durante las rondas clasificatorias los partidos se disputarán en el Pabellón El Limón (Alhaurín de la Torre) y en el Pabellón Elena Benítez (Marbella). Una vez celebrados los octavos de final, la acción pasará a una ubicación inmejorable: el Palacio de Deportes José Martín Carpena, donde se vivirá la pelea por el título desde los cuartos hasta la final. Además, los equipos dispondrán de dos sedes de entrenamiento oficiales: El Training Center Higuerón y el pabellón Juan Gómez ‘Juanito’ de Fuengirola.

Grupos

16 equipos divididos en cuatro grupos. Participan 16 países que comienzan el torneo con una fase inicial compuesta por cuatro grupos de cuatro. La distribución es la siguiente:Grupo A: Nueva Zelanda, Francia, Serbia y Canadá (El Limón, Alhaurín de la Torre)Grupo B: España, República Dominicana, Japón y Lituania (El Limón, Alhaurín de la Torre)Grupo C: Estados Unidos, Mali, Eslovenia y Líbano (Elena Benítez, Marbella)Grupo D: Australia, Argentina, Egipto y Polonia (Elena Benítez, Marbella)

Entradas

Por aquí, como asistir a los partidos.

Fecha y horario

El encuentro se disputará este domingo 3 de julio en Alhaurín de la Torre, en el Pabellón El Límón. Es la segunda jornada del Grupo del Mundial sub 17 de Málaga.

Cómo y dónde ver en TV

Todos los partidos del campeonato se podrán ver por el canal de YouTube de la FIBA.