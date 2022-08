Cómo y dónde ver en TV el Grecia-España, preparación para el Eurobásket

Sergio Scariolo, técnico de la selección española de baloncesto, explicó que España deberá “intentar ser una versión muy cohesionada y muy sólida” de sí misma en el próximo Eurobasket de septiembre para “compensar las carencias” que el equipo pueda tener de cara al torneo.Scariolo ensalzó aun así el trabajo realizado durante la primera semana de entrenamientos, que le deja con “muy buenas sensaciones”, y destacó la “energía”, el “entusiasmo” y la “actitud” mostrados por el grupo hasta ahora, aunque también alabó “la calidad y el talento” de sus jugadores.El preparador italiano compareció tras la última sesión de entrenamiento en la Movistar Academy Magariños de Madrid, antes de viajar a Atenas para el primer partido de preparación para el Eurobasket, este martes (18:00) frente a Grecia.“Es hora ya de competir, sobre todo para romper la rutina de los entrenamientos, especialmente este año que la gira es algo diferente, y tenemos rivales muy fuertes desde el principio, que incluso nos superan en el ránking FIBA” apuntó Scariolo.“Serán un rival fortísimo, con grandes individualidades, y que seguramente ya empezarán a hacer ver una fuerza como equipo de primer nivel, a pesar de llevar una semana como nosotros entrenando” señaló en concreto el técnico sobre la selección griega.Scariolo abordó también la integración en el grupo del recientemente nacionalizado Lorenzo Brown: “Su adaptación al grupo ha sido excelente, y honestamente me ha sorprendido, no porque esperase algo malo, sino porque la realidad ha superado con creces nuestra imaginación”.“Además, es un jugador a nivel técnico con capacidad para hacer mejores a los compañeros y nos tiene que dar, sobre todo a una selección que lo necesitará, un puntito más de agresividad, y estamos encantados de que haya entrado con actitud humilde, colaborativa, y poniéndose al servicio del equipo” valoró el seleccionador sobre Brown.Por otro lado, el seleccionador dio los primeros nombres descartados para formar parte de los 12 seleccionados finales para el Eurobasket, entre quienes se encuentran Héctor Alderete, Alberto Díaz, Jonathan Barreiro y Miquel Salvó“Barreiro y Salvó ya se han afianzado en la Selección y siguen trabajando y Alberto Díaz, que no estaba muy bien físicamente, ha estado bastantes veces ya y estará más veces, y Héctor Alderete nos ha demostrado que puede evolucionar y esperemos que encuentre espacio para poder seguir creciendo en experiencia” expuso el italiano.La lista ha quedado reducida así a 17 jugadores, que serán los que viajen para jugar en Grecia a excepción de Sergio Llull, que regresará al grupo el miércoles.Scariolo también actualizó el estado físico los lesionados Usman Garuba, que “no jugará los próximos partidos” pero “empezará a participar en parte del trabajo”; y Alberto Abalde, que “sigue una recuperación más prudente” pero espera que vuelva a los entrenamientos “después de los partidos contra Lituania”.

Fecha y horario

El encuentro amistoso entre Grecia y España de la preparación para el Eurobásket se disputará en el Pabellón OAKA de Atenas este martes 9 de agosto a las 18:00 horas

Cómo y dónde ver en TV

El encuentro será ofrecido en directo a través de Cuatro, en abierto.