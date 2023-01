Cómo y dónde ver en TV el Unicaja - Surne Bilbao

Estreno del año en el Carpena. El Unicaja arrancará el 2023 este miércoles 4 de enero en casa frente al Surne Bilbao Basket, un encuentro ante un rival que busca afianzarse en los puestos que dan acceso a la Copa del Rey.

El Surne Bilbao Basket marcha en 8ª posición de la Liga Endesa, con un balance de 7 victorias y 6 derrotas. Sin embargo, llega en buena dinámica al haber ganado 4 de sus últimos encuentros en la competición, aunque en su último choque cayó en el Bilbao Arena ante el Real Madrid por 80 a 85.

En la Basketball Champions League, los vascos acabaron la fase regular en primera posición, con un balance de 4 victorias y 2 derrotas por delante del Bahcesehir College turco (3-3), el Igokea m:tel bosnio (3-3) y el ERA Nymburk checo (2-4). En el Round of 16, están en el Grupo L junto al Lenovo Tenerife y los ganadores de las eliminatorias del Play-In entre el UCAM Murcia y el Pinar Karsiyaka, y el Benfica y el Darüssafaka.

Ambos equipos se han visto las caras en 38 ocasiones, con un balance de 24 victorias y 14 derrotas favorable a los malagueños. En la liga regular, tras 34 partidos el Unicaja se impuso en 22, cayendo en 12. Un registro más destacado en casa, ya que el Unicaja consiguió 14 triunfos y solo 3 derrotas en Málaga ante el cuadro bilbaíno. En el último partido, los de Ibon Navarro se impusieron por 91 a 75.

⇒TODOS LOS PRECEDENTES

El conjunto que dirige Jaume Ponsarnau es el 2º de la Liga Endesa en tapones (4,08), 2º en tiros libres anotados (16,08), 4º en mates (3,23) y 5º en rebotes defensivos (25,46).

En cuanto a jugadores, destaca el base sueco Ludde Hakanson, quien se ha consolidado como uno de los jugadores referentes del Surne Bilbao Basket. A sus 26 años el jugador promedia 14,5 puntos, 4,8 asistencias y 2,4 rebotes para 15,4 de valoración, siendo además un seguro desde el tiro libre, donde promedia 93,2%, el 2º de la Liga Endesa. En el último partido frente al Real Madrid anotó 29 puntos con 4 rebotes y 4 asistencias para 33 de valoración, siendo designado el Jugador de la Jornada 13.

En las alas, Adam Smith (13,4 puntos, 2,8 asistencias) es otra de las principales amenazas ofensivas de los vascos, que cuentan con el oficio de Xavi Rabaseda (6,3 puntos, 3 rebotes), Nikola Radicevic (5,5 puntos, 2,3 asistencias) y el ex del Unicaja Francis Alonso (5,5 puntos, 1,2 rebotes). Por dentro, Jeff Withey (9,7 puntos, 6,2 rebotes, 1,2 tapones para 13,1 de valoración) y Michale Kyser (9,1 puntos, 3,7 rebotes, 1,8 tapones para 11,6 de valoración) conforman una dupla muy intimidadora a la que se suman Emir Sulejmanovic (5,4 puntos, 4,9 rebotes), Denzel Andersson (5,1 puntos, 3,4 rebotes) y el ex canterano Ignacio Rosa.

Será también un partido especial para Alberto Díaz, quien militó en el conjunto vasco en el curso 2013-14.

Fecha y horario

El Unicaja se enfrentará al Surne Bilbao Basket este miércoles 4 de enero, a partir de las 21:30 horas en el Carpena.

Cómo y dónde ver en TV

El encuentro, correspondiente a la Jornada 14 de la Liga Endesa, será retransmitido por Movistar Deportes -dial 59- y ⇒Unicaja Baloncesto Radio.