La verdad de las caras

Después de mucho tiempo penando, hay otras caras en el Unicaja. El partido ante el Madrid y la victoria en Fuenlabrada hacen afrontar este parón, con ausencia en la Copa y enlazada con la ventana de partidos internacionales, con mejor talante. Queda mucho trabajo por delante. Ibon Navarro dirige este fin de semana tres sesiones en la pista auxiliar del Palacio, hay concierto de C. Tangana en la principal, para intentar acelerar la conjunción antes de que Díaz, Alonso, Guerrero y Barreiro se pongan el lunes a las órdenes de Scariolo ante el incierto duelo con Ucrania, donde la situación parece que se embolica.

¿Qué ha cambiado para ver una imagen diferente? El cambio más importante es el del entrenador, pero cinco sesiones de entrenamiento no dan para hacer un cambio radical desde el punto de vista táctico. Ibon Navarro reconocía que el trabajo de Katsikaris, con el que ha sido muy elegante cuando se ha referido a él, y del equipo en el ataque 5x5 era excelente. Ha acelerado el juego del equipo, ha ordenado rotaciones y equilibrado quintetos. Ha dado otras herramientas para solucionar problemas y carencia, aunque el cambio fundamental que se percibe ha sido psicológico. El Unicaja se iba hundiendo, la autoestima estaba por los suelos. Y todos los jugadores que han hablado tras la llegada de Navarro han nombrado la palabra “confianza”. En el vestuario, lógicamente, no sienta bien que se dude de su compromiso, que se apele a que se haya dejado caer a Katsikaris porque no estaban con él. Hay muchos jugadores nacionales, varios canteranos, que son permeables a lo que se comenta desde fuera, no viven en una burbuja aunque a veces pueda parecerlo. Y se lamenta que esa fuera la imagen que se daba.

En ocasiones se elaboran teorías sofisticadas cuando lo que ocurre es más simple. Los resultados habían llevado a un punto en el que Katsikaris ya no creía en sus jugadores y sus jugadores no creían en él. El juego no fluía y la desconfianza crecía. Todos los jugadores se creen peores de lo que realmente son. “Estábamos en un bucle del que no salíamos”, se razona desde dentro. Y las soluciones que propone el entrenador no resultan. Hay un momento que suele ser clave en este proceso. Cuando el entrenador apela continuamente, como hacía Katsikaris al final de su etapa con más continuidad, a la actitud, al esfuerzo, a la agresividad... Suele ser síntoma de que el problema rebasa lo baloncestístico.

Ibon Navarro ha insuflado energía al equipo. De partida ha aumentado la intensidad y duración de los entrenamientos. Es algo normal con el cambio. Sucedió también cuando Katsikaris relevó a Casimiro. También ha aumentado la importancia del scouting en la preparación de los partidos. “Estos tíos quieren, de verdad”, se suele comentar desde dentro cuando se cuestionaba por la aparente laxitud de los jugadores. El nuevo técnico dialoga mucho, de manera individual y colectiva. Ha mandado en sala de prensa mensajes prácticamente a todos los jugadores, resaltando sus aspectos positivos. En privado se extiende más, resaltando aspectos menos visibles, como la defensa de algunos jugadores eminentemente ofensivos en Fuenlabrada. También ha exigido más, como cuando se miró el ombligo tras pelear hasta el último suspiro con el Madrid pero se perdió el partido. Pero es evidente que el lenguaje corporal es otro. Sólo había que mirar al banquillo en el Fernando Martín.

Mantener esta tendencia hasta final de temporada es el reto. El Unicaja ha devorado proyectos en las últimas temporadas y este parecía que se iba a pique también. Pero en este parón se piensa que el play off aún está a tiempo y que en la BCL no se ha dicho aún la última palabra.