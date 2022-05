La vía europea se pone muy complicada

Las tres derrotas consecutivas han propiciado que el Unicaja ya tenga imposible acceder al play off por el título. Pero es que también se ha complicado muchísimo la décima plaza, que se había fijado como objetivo alternativo para intentar asegurar la posición en la Basketball Champions League, algo que está en el alambre. La ACB maneja que habrá una plaza más para la competición, pero es algo que está en el aire, sin confirmar.

El caso es que la jornada 31 dejó resultados muy negativos para ese menester, como el triunfo del Breogán (84-86) en el Gran Canaria Arena. El equipo de Veljko Mrsic, desprovisto de Dzanan Musa y Bell-Haynes, sus dos jugadores más determinantes, sigue peleando. Está con un balance de 15-16, por el 13-18 del Unicaja. Ambos equipos se enfrentan en la última jornada de la competición. Puede llegarse en un partido intranscendente.

Peor aún fue el resultado del Zaragoza-Surne Bilbao, con victoria del equipo vizcaíno por 80-82. Metió la canasta ganadora el canterano del Unicaja Rafa Luz, con una bandeja. El triple a la desesperada de otro ex cajista, Adam Waczynski, no entró y la victoria se fue para la capital vizcaína. Ello implica que el balance de los de Mumbrú, con un partido más, sea de 16-16. Una victoria más de los vascos, que aún o una derrota del Unicaja haría ya matemático que no se pueda ser décimo. Se quedaría a expensas entonces de la voluntad de la FIBA para acceder o no a la competición continental. Una mácula más en una temporada que no se puede volver a repetir.