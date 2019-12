VÍDEO. Josh Adams quería el balón y no dudó en nadar por el parqué

Por una u otra cosa Josh Adams acaba acaparando los flashes en cada partido. Dejó su mate rutinario al principio del partido, pero la acción más curiosa tuvo lugar al final del tercer cuarto cuando el estadounidense fue a por un balón dividido que también quería Mirotic. El cajista no dudó en tirarse al suelo y cuando vio que no llegaba hizo un gracioso gesto emulando que nadaba. Es el carácter afable y simpático del cajista, que se lamentaba por no robar esa pelota. Es una de las secuencias de una tarde de gran felicidad para el Unicaja. Puede ver la acción en el vídeo inferior.