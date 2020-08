La visión del mercado de Raznatovic

Uno de los agentes más poderosos del baloncesto europeo, también con una cuota importante en la NBA con jugadores como Jokic, es Misko Raznatovic, que en los últimos años ha tenido una relación fluída con el Unicaja. Gal Mekel, Axel Bouteille, Dragan Milosavljevic y Deon Thompson son los jugadores que llega en el plantel cajista, el que más representados tiene.

Raznatovic valoró cómo es la situación en el mercado en una entrevista con el periódico griego SDNA. "En el nivel más alto, me refiero a Euroliga, las cosas no se desarrollaron mal, pero en el nivel medio y, sobre todo, bajo la situación es dramática. Nunca había visto tantos buenos jugadores sin contrato y sin grandes posibilidades de conseguirlo", decía el agente serbio, que avisa de que todo podría empeorar según lo que haga la NBA con la G League: "La situación podría ser aún peor si la NBA anuncia que la G League no se jugará o no comenzará antes del invierno de 2021". En la segunda competición de la NBA hay centenares de jugadores. De ahí es una de las fuentes de donde bebe el baloncesto europeo.

También se refería en el medio griego Raznatovic al ex cajista Nemanja Nedovic, que ha fichado por el Panathinaikos esta temporada. "Estoy seguro de que se recuperará en Atenas y demostrará que no se olvidó de jugar al baloncesto la temporada pasada", aseguraba.