–Tras conocer el primer caso de coronavirus en España hace dos meses, ¿pensó que se podría llegar a la paralización del país?

–No, a mi edad nunca pensé que se iba a producir una situación como ésta. Es una pandemia que se está cobrando muchas vidas, hay muchas personas en situación crítica y está causando muchos contagios. Nunca pensé que iba convulsionar un país sanitariamente y a paralizarlo económicamente. Lo primero es la salud, y por eso esperamos que los servicios sanitarios puedan atender a toda la población que lo necesite; y después, que las administraciones seamos capaces de dar respuesta para recuperar todo lo perdido. En estos momentos de crisis hay que confiar en las administraciones públicas y en la capacidad de este país.

–¿Cuál es su principal temor como alcalde de Vélez-Málaga?

–Nuestra preocupación está en todas las personas mayores a las que atendemos desde nuestros servicios sociales. También los niños de las familias más vulnerables para que tengan garantizadas las tres comidas diarias. Para las personas sin techo hemos habilitado el pabellón cubierto de Torre del Mar. También hay muchas personas que viven de la agricultura o del sector servicios que no pueden trabajar y están teniendo dificultades. Cada vez son más y los atendemos desde el Servicios Sociales.

–¿Qué otras medidas contempla?

–Por un lado hemos suprimido muchas tasas municipales para dar un alivio a los vecinos y vecinas . Además se han flexibilizado los procedimientos y ampliado los plazos de vencimiento de pagos de algunos impuestos. Estamos también pendiente de concretar un plan especial de subvenciones que ya habíamos pensado para aprobar este año y con vigencia para el año que viene. Confiamos también en las medidas que está poniendo el Gobierno de España ayudando a autónomos, empresarios, trabajadores y a los más vulnerables. A partir de ahí, repensaremos todas las medidas que puedan hacer falta dentro de nuestro ámbito competencial.

–¿Qué proyectos sabe ya que tendrá que posponer hasta 2021?

–En estos momentos no estamos pensando en proyectos que haya que posponer. Lo que sí sabemos es que la partida para Servicios Sociales se ha incrementado en el Presupuesto que estamos elaborando. La ayuda a domicilio tiene que llegar a todo el mundo.

–¿De qué forma va a afrontar lo que resta de este año, una vez terminen los contagios?

–Habrá que hacer algunas modificaciones al Presupuesto que tenemos pendiente de aprobar para reforzar algunas áreas que ahora son prioritarias. Y si perdemos un millón de euros en recaudación, habrá que recortarlo de partidas que son menos necesarias para solventar esta situación. De todas formas, insisto en que ahora no es momento para evaluar hasta dónde podemos llegar porque ahora lo importante se centra en la salud de nuestros vecinos y vecinas. No obstante estamos trabajando en el cómo, dónde y de qué manera este Ayuntamiento puede actuar dentro de sus competencias.

–¿Habrá alguna forma de levantar la temporada turística?

–Es difícil. He estado en contacto con las asociaciones de comerciantes y empresarios del municipio y me han trasladado su preocupación. Van a tratar de afrontarla rebajando precios y tratando de establecer convenios con el Imserso. No obstante, nuestra zona no cuenta con demasiadas camas hoteleras, y por tanto, no estará tan perjudicada. En cambio sí lo estará el sector de la restauración.

–¿Cree que habrá que cancelar alguno de los eventos que más gente atrae durante el verano?

–Habrá que esperar a que termine esta segunda cuarentena. A raíz de ahí ya veremos cómo se plantea el Weekend Beach Festival y el Festival Aéreo porque puede que dependa de la disponibilidad.