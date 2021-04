La Fiscalía retira la acusación para el alcalde de Vélez-Málaga

El PP mantiene el delito de prevaricación

El Partido Popular que está personado como acusación particular en el juicio al alcalde de Vélez-Málaga, Antonio Moreno Ferrer (Psoe) se ha mantenido pero solo por el delito de prevaricación retirando así un presunto delito contra los derechos civiles. Solicita para el regidor una pena de 15 años de inhabilitación para empleo o cargo público. Por su parte la defensa de Moreno ha pedido la libre absolución de su patrocinado que ayer se declaró inocente. Las argumentaciones de su letrado se han visto apoyadas por la retirada de la acusación de la Fiscalía dado que el delito de prevaricación no puede ser sustentando por la acusación particular por cuanto el personado no sería perjudicado directo de este delito y exigiría que se hubiera presentado como acusación popular. El juicio ha quedado visto para sentencia tras dos sesiones.