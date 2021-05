Vélez-Málaga presenta el proyecto de depuración de aguas y vertidos en varios núcleos

El alcalde de Vélez-Málaga, Antonio Moreno, y el concejal de Infraestructuras, Juan García, han informado este lunes acerca de la redacción del proyecto agrupado de vertidos y depuración de aguas en varios núcleos del municipio. De este modo, el edil de Infraestructuras mencionó al proyecto como “noticia de gran calado social, económico, turístico y por supuesto noticia de gran calado medioambiental”. Y es que según el edil, “hemos necesitado diez meses de trabajo coordinado entre los servicios municipales de Infraestructuras y la Consejería de Agricultura Pesca de la Junta de Andalucía para llevarla a cabo”.

De hecho, indicó que “este planteamiento se inició en julio de 2020 y este pasado mes de abril terminó el período de licitación para que la Junta de Andalucía ahora pueda designar la empresa que va a redactar el tema, por lo que hablamos de algo que será pronto una realidad”.

Se trata de la redacción del proyecto agrupado de vertidos y depuración de aguas en varios núcleos del municipio de Vélez-Málaga. Según el concejal de Infraestructuras, “el objetivo principal es acabar con los vertidos de aguas residuales en el municipio y que de una vez por todas estos puntos negros dejen de existir. Está medida, como hemos repetido, es de un gran impacto medioambiental”.

Por otro lado, García quiso recordar “que este asunto no es competencia de este Ayuntamiento”, además indicó que “este tema debería haber estado hecho ya hace años, porque la Junta de Andalucía es la competente para realizar estos proyectos. De este modo, los pueblos cuyas aguas residuales no están siendo reconducidas ni tratadas son las del pueblo del Trapiche, Cajiz, Los Íberos y Triana. También existen entornos urbanos no consolidados de la zona occidental del municipio que puntualmente tienen problemas puntuales en cuanto a la correcta captación y evacuación del saneamiento”.

“Mención aparte merece el núcleo urbano de Los Puertas, que como saben, ya presentamos el proyecto de la primera fase del colector que unirá este núcleo de población con el polígono industrial de Cajiz”, indicó el edil. Para García, “este proyecto ya cuenta con financiación y ha pasado el proceso de exposición pública de cara a que los propietarios de los terrenos colindantes pudieran realizar las alegaciones oportunas. Una vez que sean contestadas, iniciaremos el proceso de construcción de este colector y eliminaremos este punto negro del municipio”.