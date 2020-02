Vélez-Málaga busca soluciones para reducir la presión fiscal tras perder las ayudas al IBI

La sentencia en contra de la ordenanza reguladora de las bases de la concesión de ayudas a la ciudadanía de 2018 trae de cabeza al equipo de gobierno (PSOE-Gipmtm) de Vélez-Málaga. Ésta ha dejado sin subvención a más de 25.000 familias que este año tienen que pagar completo el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI). Para paliar este tributo, el Ayuntamiento de Vélez había reservado 4,1 millones de euros que ahora no podrá emplear a través de esta ordenanza.

La propuesta que este martes llevaba el PP al Pleno extraordinario no convencieron a los concejales del gobierno. Tampoco la relativa al concurso público de ideas de cara a las futuras fases de peatonalización del centro urbano.

El concejal de Hacienda, David Vilches (Gipmtm) explicó que las “supuestas soluciones que plantea el PP, aportando ejemplos de ordenanzas de otros municipios, no se pueden aplicar y no son viables, ya que no están sujetas a la legalidad y han sido, además, desaconsejadas por parte de la asesoría jurídica municipal”.

“La Subdelegación siempre ha tenido constancia de las mismas y durante una década nunca observó ninguna irregularidad"

El Gobierno municipal insistió en analizar y valorar medidas que sean realmente efectivas, también a largo plazo, “creadas desde la responsabilidad, que beneficien al mayor número de familias posibles y que tengan como objetivo reducir la presión fiscal de los ciudadanos”.

Vilches aseguró que ya están trabajando en la posibilidad de rebajar algunos de los impuestos que afectan a más personas y en la creación de nuevas ordenanzas que ayuden en el pago de impuestos, “sobre todo, a quien más lo necesita”.

El regidor veleño, Antonio Moreno Ferrer (PSOE) recordó que desde 2008, que se aprobara la ordenanza que regula las ayudas al pago del IBI, “la Subdelegación del Gobierno siempre ha tenido constancia de las mismas y durante una década nunca observó ninguna irregularidad; siendo renovadas por gobiernos de todos los colores políticos”.

“Que no haya ninguna confusión de que es el PP quien deliberadamente nos ha llevado a esta situación y ha puesto nuestra ordenanza en el punto de mira hasta que ha sido anulada”, afirmó al tiempo que quiso mandar un mensaje de tranquilidad.