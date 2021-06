Abierto el plazo de inscripción del Green Solidario del Club Guadalhorce de Golf

Ya está abierto el plazo de inscripción para el Green Solidario que organiza el Real Guadalhorce Club de Golf a beneficio de Nuevo Futuro, Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), Fundación Malagueña de Asistencia a Enfermos de Cáncer (FMAEC) y Fundación Vicente Ferrer, cuatro ong,s de reconocido prestigio y con presencia en Málaga. Este circuito de golf, conocido como Verano Solidario en sus cuatro primeras ediciones, se va a disputar este año entre el 3 y el 24 de julio bajo la modalidad de Pareja Mejor Bola Stableford.

El presidente del Real Guadalhorce Club de Golf, Ángel Gancedo, explicaba así el motivo en el cambio de nombre. “Después de cuatro años de competiciones sentíamos que necesitábamos dar un salto de calidad. Todos los socios del club, desde su nacimiento, apoyaron el Verano Solidario y se identificaron con las cuatro causas benéficas. Ahora que ya está consolidado, creemos que es el momento de crecer y de unificar la calidad de los cuatro torneos porque eso va a repercutir a la hora de conseguir mejores patrocinios”.

El nuevo nombre de este circuito de torneos de golf es “Green Solidario”, una marca creada por CESUR, Centro Oficial de Formación Profesional, que va a permitir tener mayor recorrido y visibilidad en redessociales y que va a estar presente en el día a día del club. Para conseguir mayor difusión se ha creado unaIVC del evento, se ha diseñado un logotipo, se han abierto diferentes redes sociales y se ha generadocartelería adecuada a cada uno de los torneos. Según Ángel Gancedo, la idea es que el Green Solidariose convierta en una seña de identidad del Club Guadalhorce. “No queremos que el Green Solidario secentre solo en los cuatro torneos del mes de julio, debe ser algo que esté presente los 365 días del año.

Por eso hemos creado redes sociales específicas que iremos llenando de contenido pensando siempre en el fomento del deporte o los hábitos saludables y en inculcar, entre los más jóvenes, valores tan importantes como la solidaridad. Y en este sentido va a tener un papel relevante la escuela de golf del club”.

A la presentación ha asistido, además de Ángel Gancedo, presidente del Real Guadalhorce Club de Golf y Margarita Queipo de Llano, miembro del Comité de Competición; Laura Moreno, directora del área de Educación, Juventud y Deporte de la Diputación de Málaga y por parte de las asociaciones beneficiarias ha estado presente Rosa Villena, presidenta de acción social de la Junta Provincial de AECC Málaga; José Aldecoa, gerente de FMAEC; Marta Acha, vicepresidenta y tesorera de Nuevo Futuro y Christian Jongeneel Andérica, representante en Andalucía, Extremadura, Ceuta y Melilla de la Fundación Vicente Ferrer.

Fechas del Green Solidario

Un año más, el Real Guadalhorce Club de Golf se vuelca de nuevo con esta iniciativa solidaria, que tendrá lugar los días 3 de julio (Nuevo Futuro); 10 de julio (AECC), 17 de julio (FMAEC), y 24 de julio Fundación Vicente Ferrer, para mostrar su compromiso y el de sus socios con cuatro causas que merecen el apoyo de la sociedad malagueña y de sus instituciones.

Entre las novedades de este año, se realizará un torneo de pares tres para que puedan participar también los más pequeños y se mantiene la iniciativa de la Diputación Provincial de Málaga, de implantar la categoría de Mejor Pareja Junior y Mejor Pareja Femenina, en todos los torneos que se disputan, para fomentar la práctica del golf entre ambos colectivos.

Esta edición del Green Solidario cuenta con el patrocinio premium de Hospital Quirón Salud que estará presente de forma significativa en los cuatro torneos regalando bolas de golf en el welcome pack de todos los jugadores. Y también es destacable el compromiso de Tahermo-Renault y Dismoauto-Skoda, las marcas oficiales de coches de este año, que aportan los trofeos y los regalos de las tres primeras parejas clasificadas de cada torneo. En esta ocasión, el avituallamiento correrá a cargo de Dña. Francisquita, Cerveza Victoria, Coca Cola y Cofruma. Y la impresión de todos los carteles y materiales del circuito son obra de Copyrap.

El objetivo más ambicioso de este año es acercarse a la barrera de los mil jugadores sumando la participación de todos los torneos. Para ello, el Club Guadalhorce ofrece un bono para jugar los cuatro torneos al precio de 90 euros para los socios y de 135 euros para los no socios. También se ha creado un bono de tres torneos al precio de 75 euros para los socios y de 115 euros para los no socios. Cada torneo suelto costará 30 euros para los socios y 45 euros para los no socios. Todos los torneos se disputarán en la modalidad de Pareja Mejor Bola-Stableford y el tiro de mañana será a las 9:00h y el de tarde a las 14:30 horas.

Podrán participar en estas competiciones aquellos jugadores con licencia federativa en vigor y con posesión del hándicap nacional. Con la inscripción en alguno de los torneos, se podrá participar en el sorteo de regalos que tendrá lugar durante la entrega de premios, que este año será virtual, con el fin de preservar la seguridad y el cumplimiento de las normas de prevención sobre el Covid-19. El resultado del sorteo se publicará en las RR.SS de Green Solidario.

Las inscripciones ya se pueden realizar en el Club Guadalhorce a través del teléfono 952-179368/78 y enla web www.guadalhorce.com.