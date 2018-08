De vacaciones con un médico en la maleta

Cuando se está de vacaciones o se planifican siempre se piensa en lo positivo del momento, pero son pocas las veces que, ante el entusiasmo del deseado descanso, se repara en que el viaje, en cualquier momento, puede torcerse. Con el destino, la maleta y una lista de todos los lugares que quiere visitar, ¿ha pensado en la asistencia sanitaria? ¿Sabe qué tiene que hacer en caso de que, durante estas vacaciones, necesite acudir al médico? Desde la plataforma de salud Doctoralia ofrecen las claves según el lugar donde viaje. Si viaja dentro de España y tiene cobertura médica privada, antes de partir infórmese sobre el cuadro médico de su mutua o aseguradora en el destino elegido. Así sabrá a qué centros acudir y qué especialistas puede visitar. Si no se acuerda de hacerlo, desde Doctoralia puede buscar directamente por aseguradoras o mutuas y de un solo vistazo ver todos los especialistas que se encuentran en su destino.

Si viaja por Europa también debería consultar qué convenios tiene su mutua o aseguradora con centros de salud del país europeo que va a visitar. Si no dispone de seguro médico privado, puede solicitar su Tarjeta Sanitaria Europea, un documento que acredita el derecho del titular a recibir prestaciones sanitarias en centros sanitarios públicos de países miembros de la Unión Europea, así como Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza. Sin embargo, esta tarjeta no certifica que toda la atención médica sea gratuita, ya que depende de la política sanitaria de cada país. Los expertos recomiendan combinar este servicio con un seguro de viaje. Si viaja fuera de Europa, tanto si cuenta con un seguro médico privado o no, es esencial que contrate un seguro de viaje con cobertura sanitaria. No es obligatorio, pero le será vital si necesita visitar a un especialista en su destino vacacional. Además, en algunos países como Rusia, Mongolia o Armenia es necesario acreditar que se dispone de él para poder entrar y que te concedan un visado.