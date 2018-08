Cambios en la cabalgata

Llega una nueva edición de la Cabalgata Histórica para conmemorar la toma de la ciudad producida el 19 de agosto de 1487 por los Reyes Católicos, dejando de pertenecer Málaga al Reino Nazarí de Granada. Para esta ocasión, el tradicional desfile se traslada al lunes 20 de agosto, a partir de las 20:00, en la Plaza de la Aduana, y en ella formarán parte más de 200 personas. En el acto, se hará entrega a los Reyes Católicos de las llaves de la ciudad, de manos de Ali Dourdoux, rememorando el acontecimiento que da lugar a la celebración de la Feria. Salvador Jiménez, presidente de la Asociación Cultural Zegrí, anunció la intención de trasladar el año que viene "la celebración de la cabalgata a la Noche de los Fuegos", como antesala a la Feria. Además, quiso agradecer a las distintas asociaciones, la hermandad de Estudiantes y al Ayuntamiento por la colaboración que han prestado.

A los más de 200 participantes se les hará acompañamiento musical la Banda de Música de Jesús Nazareno de Almogía. Además, se estrenará el traje del Rey Fernando. Tanto esta vestimenta, como el resto de las que formarán parte del cortejo, se podrán visitar en el Salón de Actos de la Hermandad de los Estudiantes hasta el jueves, de 10:00 a 13:00. Por su parte, Pedro Ramírez, hermano mayor de los Estudiantes, no quiso perder la ocasión para recordar que su cofradía "está comprometida con la ciudad". Añadiendo posteriormente que "una ciudad que no conoce su historia, no puede crecer". El itinerario no presenta variación con respecto a años anteriores: Plaza de la Aduana, Císter, Sta María, Molina Lario, Plaza del Obispo, Strachan, Torre de Sandoval, Bolsa, Marqués de Larios, Plaza de la Constitución, Granada, Plaza del Carbón, Plaza del Siglo, Molina Lario, Santa María, Císter y Estudiantes.