Di adiós al Carnaval y toma siete tazas en el Día de la Sopa de los Siete Ramales: 28F, ¡no podrás conmigo!

Sabemos que no hay tiempo que perder: todavía tienes que organizar muchas cosas para aprovechar al máximo este puente del Día de Andalucía que arranca el viernes 28 de febrero (si no ha comenzado ya en tu caso) y acaba el domingo 1 de marzo cuando a medianoche te dé la llantina por volver a trabajar. (Haríamos un chiste sobre andaluces trabajando, pero es que no somos independentistas catalanes).

Así que, como no hay tiempo que perder, repasa las propuestas que este puente festivo arropa para disfrute y solaz de los nativos de la provincia y los forasteros que estos días llenarán nuestras calles. ¡Aquí todo el mundo es bienvenido! (Como hemos dicho, no somos independentistas catalanes).

¡Disfruta ahora, mientras puedas: no estamos seguros de que el coronavirus no vaya a acabar con la humanidad!

El Carnaval de Málaga se despide

El Carnaval de Málaga continúa con actividades durante todo el puente festivo hasta que el domingo entierre a su boquerón y dé por finalizados los festejos metidos ya en Cuaresma.

Viernes 28 de febrero

Habrá actividades infantiles y carrusel de coplas desde las 12:00, con actuaciones de las agrupaciones del Concurso por las calles del Centro de Málaga.

Y también, a la misma hora, será el Pasacalles de Dioses, con itinerario: Plaza de la Constitución, Especería, Nueva, plaza Félix Sáenz, Puerta del Mar, Martínez, Marqués de Larios y plaza de la Constitución

Sábado 29 de febrero

Carnaval infantil con exposición de dibujos y entrega de premios de los Concursos Infantiles y Actuaciones del Carnaval Infantil, en la plaza de la Constitución

A las 18:00, Pasacalles de Dioses, con itinerario: Plaza de la Constitución, Granada, plaza del Carbón, plaza del Siglo, Duque de la Victoria, San Agustín, Echegaray, Granada, Méndez Núñez, plaza de Uncibay, Calderería, Granada y plaza de la Constitución.

Batalla de las Flores (20:00) en la calle Larios.

Versión del Himno. Antología del Carnaval de Málaga (21:00) en la plaza de la Constitución.

La Final en la Plaza (21:15), con la actuación de las Agrupaciones de la Final del Concurso Carnaval 2020 en la plaza de la Constitución.

Domingo 1 de marzo

A las 12:00, Gran Desfile de Dioses por el centro histórico. Itinerario: Plaza de la Constitución, Especería, Nueva, plaza Félix Sáenz, Puerta del Mar, Martínez, Marqués de Larios y plaza de la Constitución.

Talleres Infantiles y Concurso de Coplas (12:00 y 13:00) en la plaza de la Constitución.

Gran Boqueroná, con degustación gratuita de boquerones fritos a partir de las 14:00, en la plaza de la Constitución.

Entierro del Boquerón (17:00 a 20:00). Itinerario: Estatua Marqués de Larios, plaza de la Marina, avenida de Manuel Agustín Heredia, puerta de las columnas del Puerto de Málaga, Palmeral de las Sorpresas, Paseo de Muelle Uno, Farola de Málaga, Paseo de la Farola y Paseo Marítimo Ciudad de Melilla (Antonio Martín).

Día de la Sopa de los Siete Ramales en El Burgo

Situado en la Sierra de las Nieves, sobre un cerro rodeado de montañas y bosques de encinas, pinsapos y pinos, El Burgo acoge este viernes, como cada 28 de febrero Día de Andalucía, la fiesta de Sopa de los Siete Ramales; plato emblemático del pueblo

Su curiosa denominación responde a los ingredientes principales con los que se prepara: tomate, pimiento, cebolla, ajo, pan, patata y espárrago triguero. Su elaboración, similar a la de otras sopas tradicionales, presenta como particularidad, el uso de la hierbabuena.

Programa de la jornada:

9:30: Preparación de la Sopa de los Siete Ramales

11:00: Apertura del mercadillo artesanal

11:30: Visitas guiadas por el municipio. Salida desde la gasolinera

12:00: Desfile de la Panda de Verdiales de El Borge

12:30: Actuación del Grupo de Baile de Vanesa Flores

13:00: Acto institucional

14:00: Cuchara en mano y paso atrás (degustación de la sopa)

14:00: Fiesta y baile amenizado con música en directo

Festival de Filosofía de La Térmica en la plaza de toros

El nuevo centro cultural de La Malagueta, ubicado en la plaza de toros celebra hasta este sábado el Festival de Filosofía de La Térmica (con Amelia Valcárcel, Javier Gomá y José Antonio Marina, entre otros), para proponer a partir de marzo una programación de encuentros en torno a diversos ejes de la cultura y el pensamiento y con protagonistas de altura.

El programa versará sobre la idea del fin del mundo, presente en varias civilizaciones, desde una perspectiva ecológica, demográfica y política. Se explorará el concepto del colapso a través de distintas sociedades, con la intención de discernir sobre lo que es real y lo que es retórico.

El formato de este año contará con una conferencia principal, a las 19:00, y una mesa redonda posterior a las 20:30 , con la participación de distintos ponentes. La entrada a todas las actividades es libre hasta completar aforo.

Viernes 28 de febrero. ¿Existen los ángeles y los probos ciudadanos?

El porvenir de la democracia y los desafíos planetarios.

Conferencia de José Luis Villacañas, profesor, filósofo político, historiador.

Mesa redonda: Amelia Valcárcel, filósofa y directora del festival; Rosa Magda, filósofa y escritora española; Josefina G. Mendoza, profesora emérita de la Universidad Autónoma de Madrid.

Sábado 29 de febrero. Por fin suenan las trompetas. La vuelta de la religión y del populacho

La inanidad del gobierno mundial.

Conferencia Javier Gomá, filósofo, escritor y ensayista español..

Mesa redonda: Alicia Miyares, filósofa y escritora; Carlos Thiebaut, filósofo, catedrático de Filosofía en la Universidad Carlos III de Madrid, y José Antonio Marina, filósofo, escritor y pedagogo español.

Luis Olmedo y su 'Perspectiva' en La Cochera Cabaret

Perspectiva es un espectáculo de magia íntima del actual campeón de España de micromagia, Luis Olmedo, en el que se invita al espectador a ver la magia desde otro punto de vista, y que estará este viernes en La Cochera Cabaret (20:00).

Una hora en la que se invita al espectador a adentrarse en el mundo de la magia muy de cerca. Entradas a la venta desde 10 euros.

Consulta toda la programación de La Cochera Cabaret.

Apocalipsis Fest en la Sala París 15

Este viernes, desde las 21:30, la Sala París 15 se convierte en el epicentro de la música urbana nacional, con Apocalipsis Fest: un cartel explosivo formado por Cecilio G, Pedro LaDroga, $kyhook, Albany, Bea Pelea y C. Terrible.

Organizado por la promotora THiRD CULTURE junto con Helsinkipro, las entradas están a la venta desde 18 euros (más gastos de gestión).

'Viviendo del Cuento' con Tomás García en La Cochera Cabaret

Viviendo del Cuento llega de nuevo este viernes a La Cochera Cabaret de la mano de Tomás García. Aún quedan algunas entradas disponibles desde 12 euros. Y si no, aprovecha y las reservas para las próximas fechas disponibles de marzo a junio.

Morning Drivers en la Sala Trinchera

La banda de Ibiza Morning Drivers presenta su segundo disco titulado Nuevas Intenciones y editado a principios de 2020, en la Sala Trinchera este viernes, a las 21:00.

Como bandas invitadas estarán Living Camboya y Inutiless.

Entradas a la venta en wegow.com desde 8 euros.

Lectura dramatizada 'Tras las trágicas', de María Beltrán

Lectura dramatizada Tras las trágicas, de María Beltrán, con la participación de Mati Anaya, Isabel Cervera, María Beltrán y Alicia Mefa y la dirección de Mel Rocher. Dentro de las actividades previas de Festival de Cine de Málaga (Málaga de Festival, MAF).

Será este viernes, a las 20:00, Sala Joaquín Eléjar (Sala Maynake). Entrada gratuita.

Rutas guiadas con Cultopía

Cultopía ha organizado para este puente por el Día de Andalucía hasta 6 seis rutas diferentes para conocer la historia de Málaga.

Para algunas ya están todas las plazas agotadas como la Ruta Málaga monumental, un recorrido por 3000 años de historia, programada para este mismo viernes, o la Visita guiada al Jardín Botánico Histórico La Concepción, preparada para el domingo.

Sin embargo, sí que se puede realizar la ruta La huella de los Marqueses de Casa-Loring en la cultura de la Málaga del XIX (este sábado, a las 11:00, por 8 euros); una visita guiada a la Catedral (este sábado, a las 11:00, por 8 euros, entrada no incluida); la ruta La Málaga de la revista Litoral (este domingo, a las 11:00, por 8 euros);y la visita guiada a la Alcazaba de Málaga (este domingo, a las 16:00, por 8 euros);

La reserva de plazas se realiza en el 692 71 76 12 o en info@cultopia.es, indicando nombre, el número de plazas y un teléfono de contacto.

El precio varía en función de la ruta. Todas las rutas programadas por Cultopía para el mes de marzo están disponibles a través de su web.

Día del Pedal de Churriana

Este viernes se desarrolla la ya tradicional marcha en bicicleta por las calles del Distrito de Churriana. Con salida a las 11:00 desde la Plaza de la Inmaculada, tendrá un recorrido aproximado de 7 km y la meta en el punto de partida.

Una jornada lúdica y festiva que se enmarca dentro de los actos conmemorativos del Día de Andalucía y que finalizará con un sorteo de regalos y la degustación de bebidas entre todos los participantes al terminar el recorrido.

Taller familiar en el Museo del Patrimonio

El Museo del Patrimonio Municipal (Mupam) ha organizado para este viernes (11:30 a 13:00) un taller especial por el Día de Andalucía: Un puzle andaluz. Una actividad gratuita para realizar en familia con el objetivo de aprender a través del juego y la práctica artística. Pequeños y mayores se acercarán a la cultura malagueña, conociendo aspectos típicos de la gastronomía y cultura andaluza, utilizando como punto de enlace las obras malagueñas. Las familias participantes crearan su propio puzle con las provincias y lo decorarán con elementos característicos de cada una de ellas.

Los talleres son gratuitos y con inscripción previa llamando al 951 92 87 10 o a través del correo electrónico difusionmuseo@malaga.eu.

Concierto solidario en La Cochera Cabaret

La Cochera Cabaret acoge este sábado (21:00) un festival de música benéfico a favor de la Fundación Olivares.

Jengibre Festival cuenta con un cartel compuesto por Musicómanos y Delastillero.

Las entradas están a la venta por un donativo de 10 euros.

Para que todos aquellos que queráis colaborar pero no podáis asistir, podéis hacerlo a través de la fila 0; importante especificar en el concepto: donación Jengibre Festival. Número de cuenta: ES48 3058 0751 0727 2031 1171. Cajamar. Fundación Andrés Olivares.

Barón Rojo, en la Sala París 15

La mítica banda madrileña Barón Rojo, formada por los hermanos Castro a principios de los años 80, se despide en el año 2020 tras casi 40 años de llevar la bandera del heavy metal nacional por todo el mundo.

Su despedida en Málaga se hará efectiva este sábado 29 de febrero, desde las 21:30, en la Sala París 15.

Abrirán la noche la banda malagueña Snágora.

Las entradas están a la venta desde 20 euros (más gastos de gestión).

La Luna del bisiesto, en el observatorio del Torcal

El Observatorio Astronómico del Torcal ha preparado para este sábado, 29 de febrero, una observación dedicada a la Luna del año bisiesto. Esta observación será dedicada en particular a la Luna pues se halla en una fase tan espectacular como gibosa creciente con el 31% de brillo, dominando el cielo desde el anochecer hasta aproximadamente la medianoche.

La cita es poco antes de las 20:00 para la entrega de los tickets.

Para reservar hay que enviar un correo electrónico a inscripciones@astrotorcal.es indicando nombre y número de teléfono móvil de contacto, día y el número de participantes, o pinchar en www.astrotorcal.es/inscripciones y rellenar el formulario. Un correo de respuesta avisará sobre el estado de la reserva. En caso que decidas ir el mismo día de la actividad, lo mejor es llamar por teléfono al 600 70 37 00 para confirmar plazas.

El precio es 9 euros por persona salvo menores de 12 años y jubilados que es de 6,40 euros.

Es recomendable llevar sillas plegables, tumbonas o mantas y esterillas para estar más cómodos durante el desarrollo de la actividad. Y mucha ropa de abrigo ya que el observatorio está a 1.200 metros de altitud en un espacio abierto en plena naturaleza.

Comida para astronautas en La Cochera Cabaret

La Cochera Cabaret acoge este domingo, 1 de marzo, desde las 16:00 a la medianoche (entrada gratuita hasta las 18:00), un viaje al mundo de la música electrónica y experimental con Comida para Astronautas.

De la mano de Dj Fly fluss, como residente en la sala, acompañado de Benny Yasoto y Yorka, sumergirán al público en un espacio hipnótico en el que los antiguos vinilos vuelven a cobrar fuerza. Todo esto aderezado con las proyecciones audiovisuales de Azael y unido a performances y actuaciones circenses, que transformarán la sala en un gran plató de cine.

Entrada gratuita de 16:00 a 18:00. Entrada con consumición, por 5 euros.

Concierto de Temporada de la Banda Municipal de Música de Málaga

Este domingo 1 de marzo, para inaugurar el mes, la Banda Municipal de Música de Málaga ofrece un concierto gratuito de temporada en la Plaza de las Flores, a las 12:00.