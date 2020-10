El ciclo de danza en el Echegaray y el concierto de Amparo Sánchez en La Cochera Cabaret: bailando, para no estar muertos

Resumiendo mucho, contaba el escritor Ray Bradbury en la introducción de su libro de relatos El hombre ilustrado que en París conoció a un camarero que le habló de su vida en estos términos: "trabajo de diez a doce horas, a veces catorce, y después, a medianoche, me voy a bailar, bailar, bailar hasta las cuatro o las cinco de la mañana, y me acuesto y duermo hasta las diez y luego ¡arriba! a las once a trabajar diez o doce horas y a veces quince".

El bueno de Bradbury, asombrado, le preguntó que cómo conseguía semejante hazaña: "fácilmente: dormir es estar muerto. Es como la muerte. Así que bailamos, bailamos para no estar muertos. No queremos que eso ocurra."

Lo que sigue es la explicación de qué hacía nuestro autor a las tres de la madrugada, en lugar de bailar, para espantar al espectro de la muerte. Pero eso es harina de otro costal y les emplazo a ustedes a que se hagan un favor y se lean el libro. No hay relato que baje de lo extraordinario.

En fin, ya ven: bailar, bailar, bailar para vivir, vivir, vivir. O ir al cine. O ir a un concierto. O ir al teatro. O ir de senderismo con la familia. Esas son las cosas que nos dan la vida como a Mario Bros. se la da una seta gigante.

Y de todo eso nos tiene preparado un mucho la provincia este fin de semana, del viernes 8 al domingo 11 con el suplemento del lunes 12 de octubre, que es festivo.

Y todo ello para que vivamos, vivamos, ¡vivamos!

Ciclo de Danza en el Teatro Echegaray

La nueva edición del ciclo Danza Málaga comienza, como suele, con una mirada próxima de la mano de la nueva producción de Factoría Echegaray. En este caso, Marina Miguélez coreografía y dirige Pandora, aproximación libre al mito con un elenco que incluye a Alice de Maio, Aarón Vázquez, Carlos López Delgado y Miguel Toro, y que podrá verse hasta el próximo 17 de octubre en el Echegaray.

Para este puente del Pilar habrá función este viernes 9 de octubre a las 20:00 y este sábado, a las 19:00 y las 21:00.

Entradas desde 15 euros, a la venta a través de la web del Teatro Cervantes y en las taquillas.

Música y teatro infantil en La Cochera Cabaret

De nuevo cumpliendo con todas las medidas higiénico-sanitarias para garantizar la seguridad entre los espectadores, como ya hicieran durante el desconfinamiento, La Cochera Cabaret retoma con ilusión su programación.

Para este puente hay programado:

Este viernes 9 de octubre llega la música (22:00) de la mano de Amparo Sánchez , que ha reactivado su faceta en solitario produciendo y publicando Hermanas. Entradas: desde 17 euros.

, que ha reactivado su faceta en solitario produciendo y publicando Hermanas. Entradas: desde 17 euros. Este sábado 10 de octubre (22:00), llega el The Buzz Lovers con sus versiones que tributan a Nirvana . Entradas: desde 12 euros.

con sus versiones que tributan a . Entradas: desde 12 euros. Y el domingo 11 de octubre, teatro para la familia por la mañana (12:00) con Los tres cerditos, (entradas a 8 euros) y por la noche (22:00), El Balsero, un espectáculo músico-teatral que mezcla la música de autor con una base de carnaval de Cádiz y otras músicas del mundo (entradas desde 13 euros).

Entradas a la venta a través de la web de La Cochera Cabaret, donde también puedes consultar la programación completa.

Rutas guiadas por El Torcal de Antequera

Desde el Centro de Visitantes Torcal Alto han preparado un completo programa de actividades para disfrutar de la naturaleza en este puente del Pilar.La Ruta de los Ammonites, un clásico entre sus visitas guiadas; El Torcal en Familia, perfecto para familias con niños a partir de 4 años; Ruta por el Laberinto Kárstico, para perderse entre los callejones del laberinto y volver a reconectar con la naturaleza...

Consulta todas la actividades, precios y horarios a través de la página web de El Torcal de Anquera. Es necesario inscripción previa.

Teatro infantil en la Finca El Portón de Alhaurín de la Torre

La compañía malagueña Calíope Teatro estrena este sábado 10 de octubre (12:00) la programación de otoño de la Finca El Portón de Alhaurín de la Torre con la obra infantil La capitana Morgana y el tesoro de la Isla Misteriosa.

La entrada es gratuita hasta completar aforo (máximo 300 personas). La obra está recomendada para todos los púbicos.

Teatro en la Sala Joaquín Eléjar

El teatro también regresa a la Sala Joaquín Eléjar (San Juan Bosco, 79, Málaga).

Este sábado y domingo (20:00 y 21:40, doble sesión cada día): La comedia Los Invisibles, de Paco Pozo. Entradas: desde 8 euros.

Las localidades están a la venta a través de mientrada.net

Visitas nocturnas al Jardín Botánico de La Concepción

Durante este mes el Jardín Botánico de La Concepción ofrece la oportunidad de hacer una visita guiada de noche. Las próximas citas serán este sábado 10 de octubre y el 17 de octubre.

Otra forma de ver el Jardín Histórico organizada para grupos reducidos, que se iniciará a las 20:00, con una duración de una hora y media.

Se recorrerá la zona histórica del Jardín, el interior de la antigua biblioteca de la Casa Palacio de los marqueses de Casa Loring y el mirador histórico.

El precio es de 7,50 euros por persona (entrada al jardín ya incluida incluida). Para más información y reservas en el teléfono 951 92 61 80 o el email: infojbotanicomalaga@gmail.com.

Comedia y espectáculo de circo en el Teatro Ciudad de Marbella

La comedia se instala este sábado 10 de octubre (21:00) en el Teatro Ciudad de Marbella (Plaza Ramón Martínez, 3, Marbella), con El Elenco. Una comedia sobre la vocación política protagonizada por Fernando Coronado y Antonio Mourelos. Entradas: desde 15 euros.

Y para este domingo 11 de octubre el mismo escenario acogerá (18:00) el espectáulo de circo Áureo. Acrobacias de un alto nivel técnico en un espacio en el que las relaciones entre objetos y personas son calculadas con precisión y argumento. Entradas desde 9 euros.

Las localidades están a la venta a través de mientrada.net.

Jazz y Poesía en el Centro Cultural MVA

Como parte de las actividades del Centro Generación del 27 llega este sábado 10 de octubre (20:30) al Centro Cultural MVA (Calle Ollerías, 34) Tecleando el misterio: Jazz y Poesía bajo las estrellas. Lectura poética de Rodrigo Olay.

Rodrigo Olay (Noreña, Asturias), doctor en Literatura Española por la Universidad de Oviedo, ha publicado tres libros de poemas hasta el momento y realizará una lectura poética acompañado por una banda de jazz. El acto será presentado por José Antonio Mesa Toré, director del Centro Generación del 27.

Entrada libre hasta completar aforo.

Teatro infantil en el Teatro Echegaray

El teatro infantil regresa este domingo 11de octubre (13:00) al Teatro Echegaray, con Historia de una semilla, de La Maquiné. Teatro de títeres, actores y proyecciones. A partir de 4 años.

Entradas a la venta a través del Teatro Cervantes desde 6 euros.

Rutas guiadas por Málaga con Cultopía

El colectivo de Cultopía continúa con sus rutas guiadas por Málaga y lo hace adaptándose a todos los protocolos y exigencias sanitarias.

Más información y reservas en info@cultopia.es o en el teléfono 692 71 76 12 (también por WhatsApp).

Para este este puente del Pilar estas son las que han preparado:

Viernes 9 octubre (18:00): Ruta La muralla medieval de Málaga . La muralla medieval de Málaga fue un prodigio de la ingeniería militar, con muros dobles, de ladrillo y piedras, y un recio interior; contando con multitud de puertas por todo su perímetro. Pero, si tan importante era ¿qué ha sido de ella? ¿por qué desapareció? En la ruta se buscarán los restos de la muralla y cómo se han integrado en la ciudad, ya sean en edificios o como nombres de calles y plazas. Precio: 8 euros

Sábado 10 de octubre (11:00): Visita guiada a la Catedral de Málaga . Para sus orígenes, y lo que se conserva de la antigua Mezquita Mayor, sus diferentes etapas constructivas, los verdaderos motivos de por qué quedó sin terminar, sus obras de arte más importantes, su uso durante la Guerra Civil y muchas historias más. Precio: 8 euros.

Sábado 10 octubre (11:00): Ruta Teatinos y la Colonia de Santa Inés. Teatinos será la protagonista de esta ruta que nos ayudará a conocer su evolución, su historia y los enclaves más importantes del distrito más joven de Málaga, incluyendo la Colonia de Santa Inés, la joya de la corona de la cerámica malagueña desde finales del siglo XIX y uno de los barrios obreros más singulares de la ciudad. Precio: 8 euros.

Teatinos será la protagonista de esta ruta que nos ayudará a conocer su evolución, su historia y los enclaves más importantes del distrito más joven de Málaga, incluyendo la Colonia de Santa Inés, la joya de la corona de la cerámica malagueña desde finales del siglo XIX y uno de los barrios obreros más singulares de la ciudad. Precio: 8 euros. Domingo 11 octubre (19:00): Ruta nocturna Málaga al anochecer . Las ciudades de noche se transforman y ofrecen una vista diferente. Un agradable paseo por el casco histórico de Málaga mientras la luz del atardecer le da un tono diferente a los rincones y monumentos más emblemáticos. Precio: 8 euros.

Lunes 12 octubre (11:00): Ruta Callejero histórico de Málaga ¿Cuántas veces nos ha pasado que, al ir caminando por las ciudades, nos preguntamos por el origen del nombre de ciertas calles? Un recorrido en el que desvelarán el origen del nombre de muchas calles del callejero histórico del Centro de Málaga, a la vez que descubrirán la gran transformación que vivió la ciudad durante el siglo XIX. Precio: 8 euros.

Consulta las próximas rutas en la página web de Cultopía.