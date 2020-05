Coronavirus Málaga: Casi 400 personas participan en una conferencia virtual sobre embarazo de Quirónsalud Málaga

El servicio de Ginecología y Obstetricia del Hospital Quirónsalud Málaga ha congregado a 399 espectadores en la sesión online Coronavirus y embarazo: Quirónsalud Málaga está a tu lado, dirigida especialmente a embarazadas, en la que los especialistas del equipo, ginecólogos y matronas, respondieron a las principales inquietudes ante este contexto epidemiológico COVID-19.

La sesión, gratuita y de acceso libre a través del canal de Youtube de Quirónsalud, contó con las intervenciones de los doctores Andrés Carlos López, jefe del servicio, Marta García y Rodrigo Orozco, organizadores de la webinar, Juana Aranda, Marta Casaus, Patricia Moreno, Ernesto González, Lourdes Martínez, y Nhaiara Domenech, coordinadora de matronas.

Esta es una iniciativa motivada por el compromiso de Quirónsalud Málaga con sus pacientes ante este contexto epidemiológico, "innovando y adaptándose a la situación para seguir velando así por la seguridad de las gestantes durante toda la etapa de embarazo y parto, aún más si cabe en esta crisis sanitaria", han señalado desde Quirónsalud en un comunicado.

Así, en la webinar de dos horas de duración que se mantendrá activa, los integrantes del servicio de Ginecología y Obstetricia ofrecieron sendas ponencias y respondieron a las dudas sobre el control de embarazo durante el confinamiento, las formas de diagnosticar el coronavirus en la etapa de embarazo, los cambios del parto durante la crisis o los programas y protocolo de cribados en la situación actual.

La sesión, que tuvo lugar la tarde de este pasado jueves, comenzó con una presentación por parte del doctor Andrés Carlos López y, posteriormente, la doctora Marta García daba respuesta a los miedos de los futuros padres por el coronavirus.

"Todos podemos contagiarnos por el coronavirus, pero no por ello hay que alarmarse. Mientras sigamos las pautas de seguridad, no tenemos por qué temer. De hecho, el hospital cuenta con especiales medidas de seguridad, con procedimientos y circuitos diferenciados de patología covid y no COVID, para la protección tanto de sus pacientes como de sus sanitarios", ha explicado la ginecóloga.

En cuanto a la búsqueda de un bebé en plena pandemia, la doctora Juana Aranda ha dicho "sí". "Es cierto que vamos conociendo más sobre el coronavirus día a día y su repercusión en el embarazo, pero lo que sabemos hoy es que no debería existir problema alguno para concebir", ha asegurado la doctora.

Unidades de reproducción asistida

"Las unidades de reproducción asistida están volviendo a abrir sus puertas; el motivo por el que cerraron era por disminuir el tráfico de personas entre los domicilios y los centros sanitarios, pero no hay ningún caso reportado de infección sobre el tejido embrionario o en relación con las técnicas obstétricas ni reproductivas", ha señalado.

La doctora Marta Casaus, por su parte, ha hablado sobre el control del embarazo. "Hemos adecuado los controles obstétricos para garantizar el mejor control del embarazo en la situación actual. Las pacientes son citadas cada más tiempo, lo que permite que no haya aglomeraciones en las salas de espera y puedan pasar directamente a consulta", ha precisado.

De la misma forma, ha asegurado que "las ecografías de diagnóstico prenatal seguirán haciéndose bajo las medidas de protección y seguridad, facilitando a todos los padres lo necesario para evitar el contagio".

Cribado a embarazadas en la semana 39

En caso de sospecha COVID-19, para diagnosticar el coronavirus existen diferentes procedimientos, según la doctora Patricia Moreno, quien ha apuntado que están los test rápidos, serológicos, PCR; "cada uno está indicado en momentos diferentes en función de si presenta sintomatología o si se encuentra dentro del cribado de embarazo que Quirónsalud ofrece a sus mujeres en el parto".

El Hospital Quirónsalud Málaga realiza el cribado a embarazadas en torno a la semana 39, en la consulta de monitores o al ingreso desde Urgencias. En primer lugar, se realiza un test rápido de anticuerpos que no discrimina entre anticuerpos recientes o de memoria.

En caso de que dé positivo, se realiza la discriminación serológica entre anticuerpos recientes (igM), que significaría infección activa, o anticuerpos de memoria (igG), que significaría que ha superado la infección.

En caso de padecerlo, y dada la gran preocupación que sufren las futuras madres contagiadas por COVID, el doctor Ernesto González ha comentado las posibles complicaciones que podrían estar asociadas a estos casos. "Puedes estar tranquila", empieza calmando el doctor, "los datos de los que disponemos a día de hoy es que no existe riesgo de afectación fetal, por lo que tu bebé está seguro", ha argumentado.

"Sobre vosotras puede afectar igual que a otro adulto sano. Los riesgos que se han visto aumentados, principalmente prematuridad, son asociados a la necesidad de provocar el parto si la sintomatología materna es muy intensa. En algunos casos, se recomendará la utilización de heparina pues el COVID-19 tiene un importante componente protrombótico", ha especificado.

La doctora Lourdes Martínez ha detallado cómo será el parto en esta situación. "En Quirónsalud Málaga siempre hemos apostado por un parto humanizado y respetado y, en la situación actual, así seguirá siendo", ha dicho. "Pondremos todos los esfuerzos en minimizar un posible contagio a vuestro bebé si habéis contraído la enfermedad, pero en caso de que os encontréis bien, podréis hacer contacto piel con piel, permanecer en la misma habitación y dar lactancia materna, siempre bajo medidas de protección respiratoria e higiene".

La matrona Nhaiara Domenech ha explicado el protocolo utilizado, así como el novedoso programa de cribado a todas las mujeres embarazadas de cara al parto, para poder ofrecer la mejor asistencia y minimizar riesgos con los futuros bebés. "Estableceremos más protocolos de seguridad para evitar un posible riesgo. Abogamos siempre por mantener el vínculo desde el primer momento", ha recalcado.

Finalmente, el doctor Rodrigo Orozco ha revisado junto a los participantes los puntos clave de cada una de las charlas, para fijar los conceptos y recalcar la intención del servicio de Obstetricia y Ginecología de garantizar la máxima seguridad, siguiendo las recomendaciones científicas más actuales y respetando el parto, viviéndolo de una forma humanizada y permitiendo con esa seguridad que los futuros padres puedan estar con sus hijos desde el primer momento.

"Podéis estar tranquilos; en Quirónsalud Málaga nos actualizamos y esforzamos diariamente por tener los más actuales protocolos de actuación y la información más relevante sobre el coronavirus", ha incidido, apuntando que podrán "seguir teniendo vuestro embarazo y parto como siempre lo habéis querido y con la máxima seguridad estando en nuestras manos".

A la sesión online completa, que alcanza ya más de 1.500 visualizaciones, se puede acceder desde el enlace https://www.youtube.com/watch?v=y7_plkrObEE&feature=youtu.be