Decálogo para proteger a los niños del sol

El verano es tiempo de vacaciones. Los padres suelen estar de descanso y las actividades al aire libre con niños se incrementan. La piel hay que cuidarla todo el año, pero en estos meses estivales debe prestarse mayor atención a los más pequeños, ya que están más expuestos al sol. Virginia Flores Secilla, especialista en Dermatología infantil del Hospital Vithas Xanit Internacional, recuerda diez aspectos que deben tenerse en cuenta para proteger del sol la piel de los niños a fin de que disfruten de las vacaciones sin sufrir quemaduras.

1 Los bebés tienen que estar siempre a la sombra. Los menores de seis meses nunca deben exponerse directamente a la luz solar.

2 No es saludable confiar en la exposición solar como fuente esencial de vitamina D en niños, dado su potencial carcinogénico. Como explica la doctora Flores Secilla, "no hay que temer al déficit de vitamina D por la no exposición directa a la radiación solar". Tanto la academia Americana de Pediatría (AAP) como el Comité de Nutrición de la Asociación Española de Pediatría recomiendan suplementar a los lactantes menores de un año con vitamina D3 diariamente desde el nacimiento y a los mayores de esta edad y adolescentes que, por su dieta, no ingieran las necesidades diarias recomendadas. No hay estudios en niños que permitan sugerir qué nivel de exposición solar es necesario para prescindir de los suplementos dietéticos.

3 En la población infantil es necesario el uso de fotoprotectores con filtros inorgánicos, como el óxido de zinc y el titanio, y evitar filtros orgánicos como la oxibenzona o el octocrileno, con el fin de minimizar riesgos derivados de la absorción sistémica o dermatitis alérgicas. El factor de protección debe ser entre 30 y 50 FPS, y además, de amplio espectro. Estos aspectos se indican en la etiqueta con la palabra UVA rodeada por un círculo.

4 La crema fotoprotectora hay que aplicarla antes de exponerse al sol. En este campo hay una novedad importante, demostrada por investigadores pertenecientes al Laboratorio de Fotobiología Dermatológica de la Universidad de Málaga, y es que no es necesario aplicar la crema protectora media hora antes de tomar el sol, ya que la aplicación cinco minutos antes de dicha exposición es igualmente eficaz. Eso sí, cada dos horas es recomendable poner crema protectora o más frecuentemente si el niño suda mucho o se acaba de secar con la toalla.

5 Si es la primera vez que se usa un tipo de crema, es conveniente probarla antes en una zona reducida de la piel del niño para garantizar que no le produce una reacción.

6 El protector solar debe ser resistente al agua para que no pierda ninguna de sus propiedades.

7 Debe prestarse mucha atención a la nariz, las orejas, los hombros, y la parte superior de los pies, que suelen ser partes del cuerpo que sufren más exposición directa.

8 La ropa que lleva el pequeño es importante. No hay que utilizar prendas ajustadas. Los chalecos o prendas sin mangas no son recomendables porque el cuello y los hombros se queman con facilidad. Así que es mejor que sean de manga larga y que sea ropa diseñada especialmente para niños. Además, es aconsejable que los niños lleven sombrero con ala superior a los 5 centímetros para mantener a la sombra la mayor superficie posible de la cabeza.

9 Las gafas de sol homologadas son muy recomendables.

10Los mayores deben aplicarse cremas protectoras y mantener hábitos correctos ante la exposición solar para que los hijos sigan el ejemplo.

El equipo de dermatólogos del Hospital Vithas Xanit, liderado por Enrique Herrera Acosta, otorga mucha importancia a la protección de la piel en la infancia, por su trascendencia futura. Durante el verano, estos profesionales han participado en diversas acciones divulgativas dirigidas a grandes y pequeños, entre los que se encuentran iniciativas de concienciación en colegios junto con la Fundación Vithas Nisa y Bioderma, la asociación Un Sí Por La Vida-Unidos Contra El Cáncer o la Copa de España de Balonmano Playa que se celebró en Torrox.