Edufinet participa en Global Money Week y estrena un espacio en su web de nuevas tecnologías y finanzas

Edufinet, el proyecto de educación financiera promovido por Unicaja Banco y la Fundación Unicaja, está reforzando durante esta semana su labor con motivo de la Global Money Week, una iniciativa impulsada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) con el objetivo de concienciar sobre la importancia de la formación básica en finanzas. Para ello, entre otras actividades, ha puesto en marcha en su página web (www.edufinet.com) un microespacio de nuevas tecnologías aplicadas a las finanzas.

Se trata de EdufiTech, un espacio incluido en la web de Edufinet, en el que se ofrecen contenidos variados para profundizar en el mundo de las nuevas tecnologías aplicadas a las finanzas. Precisamente, estas últimas afectan, de uno u otro modo, a todos los ciudadanos en su vida cotidiana.

Entre los contenidos ofrecidos en EdufiTech, se encuentran la digitalización de los servicios financieros, entidades 'fintech' y 'bigtech', 'blockchain', criptomonedas, 'big data' e inteligencia artificial, tecnología de registros distribuidos, contratos inteligentes, asesoramiento financiero automatizado o plataformas de financiación colaborativa.

La presentación de este nuevo microespacio tendrá lugar este jueves, a partir de las 10:00, mediante un seminario web al que se podrá acceder a través de su canal de Youtube, han precisado desde Unicaja en un comunicado.

En la página web de Edufinet pueden encontrarse también otros apartados como Edufiblog y EdufiAcademics y un videojuego, además de dos portales específicos:

Edufinext, dirigido a los jóvenes Edufiemp, para empresarios y emprendedores

Asimismo, cuenta con un canal en YouTube y con cuentas en Facebook y Twitter.

Por otra parte, también en el marco de la Global Money Week, Edufinet participará en un seminario web sobre finanzas sostenibles, organizado conjuntamente por Cifal Málaga, centro dependiente de la agencia Unitar de la ONU, y Edufinet, y que podrá seguirse este viernes, a las 11:30, a través de YouTube (canal: Información Cifal Málaga).

Durante este seminario web un total de siete especialistas hablarán sobre finanzas sostenibles, educación financiera y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y crecimiento económico.

Edufinet participa un año más en la Global Money Week, que se celebra hasta este domingo 28 de marzo, bajo el lema 'Take care of yourself, take care of your money' ('Cuida de ti, cuida de tu dinero'). Se trata de un evento impulsado anualmente por la OCDE a nivel mundial, con el objetivo de concienciar acerca de la importancia de la formación básica en finanzas y garantizar que los jóvenes obtengan los conocimientos necesarios para que a lo largo de su vida puedan tomar decisiones financieras sólidas.

El Proyecto Edufinet tiene una trayectoria de más de 15 años. En la actualidad, cuenta con el apoyo de 16 universidades y más de una decena de entidades y organizaciones empresariales. Desde su puesta en marcha, más de 152.000 personas han participado en las distintas jornadas, talleres, cursos y conferencias llevados a cabo. Asimismo, su página web ha registrado hasta el momento más de nueve millones de visitas acumuladas, con accesos de casi 180 países.

En el ejercicio de su Responsabilidad Social Corporativa (RSC), durante este tiempo Edufinet ha seguido ofreciendo diversos recursos online con el objetivo de mantener el contacto con la ciudadanía.