De cancaneo con El Kanka en Estepona mientras Sara Baras se pone la mascarilla en el Starlite

Si alguien nos preguntara si recordamos qué hacíamos a estas alturas del año en 2019 lo tendríamos bien fácil para responder que nos preparábamos para enfrentarnos un año más la Feria de Ferias: ¡la Feria de Málaga! Unos, con resignación y más paciencia que el santo Job; otros, con ganas de castigar el hígado como si éste hubiera acabado el curso con unas notas muy malas.

Este año, sin embargo, no hay nada de nada, quizás, tal vez, porque alguien ha escuchado los rezos de los miles de vecinos del centro de Málaga que edición tras edición pedían una tregua. Bueno, como bien sabe Dios, son más las lágrimas derramadas por los ruegos satisfechos que por los no atendidos...

Pero en este verano de la covid no se puede decir que no haya nada de nada: la verdad es que desde todos los rincones de la provincia se lucha por armar una agenda llena de eventos y festejos. Y este fin de semana, el que abarca del viernes 14 al domingo 16 de agosto no va a ser menos.

Desde Estepona pasando por Fuengirola, y alcanzando a Marbella, hay una gran cantidad de citas para que podamos olvidar que la Feria de Málaga se va a quedar varada en el fondo de una botella de ese brebaje mataneuronas que los científicos aseguran que es potable y que recibe el nombre de un afamado vino dulce (mejor no nombrarlo, que nos sube el reflujo gástrico...).

Y no olvidemos que este es un fin de semana en el que también deberemos respetar las medidas de seguridad sanitarias impuestas si no queremos volver a disfrutar de un concierto on line en la intimidad claustrofóbica de nuestras casas.

Conciertos en el Marenostrum Fuengirola

Continúa el festival Marenostrum Fuengirola-Edición Limitada con conciertos más íntimos y sentados y para este fin semana le llega el turno a Delaossa, Guitarricadelafuente y Paco Osuna.

El rapero malagueño Daniel Martínez de la Ossa Romero, Delaossa, estará en el Castillo Sohail este viernes 14 de agosto (20:00). Entradas: desde 28,50 euros.

El sábado 15 de agosto (22:30) le llega el turno a Álvaro Lafuente, conocido como Guitarricadelafuente. Las localidades están a la venta desde 21 euros.

El domingo 16 de agosto (18:00) el artista Paco Osuna llega acompañado de Cuarteto dentro de una nueva edición de Mindshake. Entradas desde 35 euros.

Las entradas están disponibles en la web del Marenostrum Fuengirola.

Starlite formato reducido

Starlite también se mantiene con reducciones de aforos y las medidas propias del nuevo verano que nos ha tocado en suerte por el dichoso coronavirus Covid-19.

La cantante cordobesa India Martínez llegará este viernes 14 de agosto al escenario de la cantera (22:00).

El mismo día, a las 2:00, el afamado dj Juan Magán ofrecerá otra de las las noches del espacio Sessions.

El sábado 15 de agosto será Sara Baras, una de las grandes bailaoras de nuestro país, quien se encargue de ofrecer un show mágico y exclusivo (22:30).

Toda la programación y las entradas, desde 42 euros, están disponibles a través de la web de Starlite.

Conciertos y humor en la plaza de toros de La Malagueta

Más de 50 artistas malagueños participan desde el pasado viernes 7 de agosto en el ciclo de diez conciertos Málaga inquieta que se celebra en la plaza de toros de La Malagueta con entrada gratuita.

Este viernes 14 de agosto le llega el turno a La Trinidad y Airbag.

Para el sábado 15 dar paso a Encarni Navarro y María Peláe.

Ya el domingo 16, el humor cerrará el ciclo con una gala que contará con: Tomás García, Justo Gómez y Manolo Sarría.

Las entradas están disponibles a través de www.malagaentradas.com.

Málaga inquieta también está acompañado de la gastronomía, hasta el 23 de agosto, diferentes establecimientos de la ciudad tendrán disponiblesel ‘Plato Inquieto’, una propuesta culinaria a precio cerrado (dos quintos de Magna de San Miguel y una tapa a 10 euros), que además de potenciar el consumo en los locales de restauración, pondrán en valor los productos malagueños. También se podrá disfrutar, en directo, de artistas locales que amenizarán la velada en diferentes restaurantes del centro de Málaga.

Pasión Vega y El Kanka en la plaza de toros de Estepona

La plaza de toros de Estepona acoge este viernes, 14 de agosto, a las 22:30, el concierto en acústico de la artista malagueña Pasión Vega, con el que presenta su último disco Todo lo que tengo.

Al día siguiente, este sábado 15 de agosto, el mismo escenario acogerá a El Kanka, con una propuesta íntima, a guitarra y voz, con la que ya inauguró el ciclo de conciertos en el Museo Carmen Thyssen de Málaga y con la que ya ha agotado entradas para el Marenostrum de Fuengirola el próximo 5 de septiembre.

Las entradas, desde 29 euros, están disponibles en www.emelleventos.es, tickentradas.com, el kiosco del Paseo Marítimo de Estepona, de 10:30 a 14:00 y de 18:00 a 21:00, y en la taquilla de la plaza de toros el día del espectáculo.

Mercado Sabor a Málaga Tomate Huevo de Toro

Coín acoge este sábado y domingo el Mercado Sabor a Málaga Tomate Huevo Toro 2020, que se celebrará en el Mercado Agroalimentario del Guadalhorce de la localidad.

Habrá demostraciones de cocina en directo de la mano de experimentados chefs, degustaciones y la clásica subasta, que se celebrará este sábado 15 de agosto (13:30).

Cine gratis al aire libre

Los once distritos de la ciudad acogen hasta el 30 de agosto el ciclo Cine Abierto, el cine de verano gratis que organiza cada año el Ayuntamiento de Málaga a través del Festival de Málaga y que congrega a miles de espectadores en playas, parques y otros espacios públicos. El Cine Abierto adapta este año sus medidas de seguridad e higiénico sanitarias para convertir las proyecciones en una experiencia agradable y segura para toda la familia.

Este viernes 14 de agosto: Playa de la Misericordia. EL AMOR MENOS PENSADO (22:15) Auditorio Eduardo Ocón. LA FAVORITA (22:15) Cine Albéniz. ELCANO Y MAGALLANES, LA PRIMERA VUELTA AL MUNDO (11:00)

Este sábado15 de agosto: Playa El Dedo. El Palo. HA NACIDO UNA ESTRELLA (22:15) Parque del Oeste. LA CASA DEL RELOJ EN LA PARED (22:15)

Este domingo 16 de agosto: Playa de la Malagueta. MI OBRA MAESTRA (22:15) Museo Ruso. QUIÉN TE CANTARÁ (22:15)



Verano en la Finca El Portón de Alhaurín

La música llega de nuevo este fin de semana a la Finca El Portón de Alhaurín de la Torre y lo hará de la mano de Carmen Boza este viernes 14 agosto (21:00).

Y esté sábado 15 de agosto (21:00) llegará el rapero Rayden.

Más información y venta de entradas, desde 16,50 euros, en https://ohsalvaje.com/conciertos/ y en la propia Finca El Portón.

Visitas nocturnas al Jardín Botánico de La Concepción

Durante todo el verano, los viernes y sábados el Jardín Botánico de La Concepción ofrece la oportunidad de hacer una visita guiada de noche.

Otra forma de ver el Jardín Histórico organizada para grupos reducidos, que se inicia a las 21:30 y finaliza a las 23:00. El precio es de 7,50 euros por persona (entrada al jardín ya incluida incluida). Para más información y reservas en el teléfono 951 92 61 80.

Además, también vuelven los recorridos teatralizados, en los que el tiempo se detiene en la Málaga del XIX para mostrar los entresijos de la historia de este enclave. Estas visitas están disponibles los sábados 15 y 22 de agosto y los viernes 4 y 11 de septiembre. La duración es de una hora y cuarto y la tarifa es de 18 euros adultos y 15 euros para jubilados, estudiantes y menores de 16 años.

Rutas guiadas con Cultopía

El colectivo de Cultopía regresa con sus rutas guiadas por Málaga y lo hace adaptándose a todos los protocolos y exigencias sanitarias. Los grupos son más reducidos y los recorridos al aire libre, aparte de que se evitará el contacto personal y se exigirá el uso de mascarillas si no se pueden mantener las distancias mínimas.

Más información y reservas en info@cultopia.es o en el teléfono 692 71 76 12 (también por WhatsApp).

Para este fin de semana estas son las que han preparado::

Sábado 15 de agosto (20:00 y 20:30). Visita nocturna al Cementerio San Miguel de Málaga . Para admirar desde otra perspectiva su valiosa arquitectura, y conocer los acontecimientos que marcaron la historia de la Málaga del siglo XIX de la mano de los personajes ilustres que allí descansan. Precio: 8 euros.

Domingo 16 agosto (18:30). Visita guiada al Jardín Botánico Histórico La Concepción. Uno de los escasos jardines con plantas subtropicales que existen en Europa. Erigido en 1855 gracias a la familia Loring-Heredia (marqueses de la Casa Loring), este jardín de estilo paisajista inglés, con más de 50.000 plantas de dos mil especies diferentes, sorprenderá en cada recodo del camino descubriéndonos las historias que aguarda. Precio: 8 euros.

Consulta las próximas rutas en la página web de Cultopía.

Astronomía en el Torcal de Antequera

El Observatorio Astronómico del Torcal ha preparado para todos los martes, viernes y sábados de agosto (22:00) una observación denominada Una ventana al universo. El cielo de verano.

El precio es de 10 euros por persona, 8 euros para niños.

Para reservar hay que enviar un correo electrónico a inscripciones@astrotorcal.es indicando nombre y número de teléfono móvil de contacto, día y el número de pariticipantes, o pinchar en www.astrotorcal.es/inscripciones y rellenar el formulario. Un correo de respuesta avisará sobre el estado de la reserva. En caso que decidas ir el mismo día de la actividad, lo mejor es llamar por teléfono al 600 70 37 00 para confirmar plazas.

Es recomendable llevar sillas plegables, tumbonas o mantas y esterillas para estar más cómodos durante el desarrollo de la actividad. Y mucha ropa de abrigo ya que el observatorio está a 1.200 metros de altitud en un espacio abierto en plena naturaleza.