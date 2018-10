Ginés Serrán dona una de sus obras a Vithas Xanit

El pintor Ginés Serrán Pagá ha donado recientemente una de sus obras al hospital Vithas Xanit Internacional, perteneciente al grupo sanitario Vithas. Con esta obra ha querido mostrar su agradecimiento a todo el personal del hospital por el trato recibido durante su hospitalización.

"La obra, titulada La Fuerza del Amor (The Power of Love), está inspirada en mi experiencia vivida en el Hospital Vithas Xanit Internacional, de Benalmádena, del 12 al 27 de julio del 2018. Al final, no son los títulos, premios o la riqueza acumulada lo que cuenta. Es el tiempo que le hemos dedicado al amor lo que valora nuestras vidas", explica Ginés. "La pintura, de un corazón blanco, realizada con técnica mixta y texturas, simboliza un renacer, la esperanza, la pureza y la fuerza ilimitada del amor. La obra es una alegoría donde expreso que lo más importante es el amor", añade. El pintor confesó que dona esta obra al Hospital Vithas Xanit Internacional de Benalmádena como gesto de gratitud por la amabilidad y el cariño que ha recibido. "Quiero darle las gracias a su magnífico equipo médico, al experto y servicial personal de enfermería y a la profesionalidad e increíble humanidad de su directora, Mercedes Mengíbar, quien siguió de cerca mi evolución desde el ingreso".