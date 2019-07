De Juanes en Starlite a la Feria de Estepona, propuestas para este sábado en Málaga

La música inunda la provincia de Málaga este sábado 6 de julio. Desde Juanes en el Starlite, pasando por el Weekend Beach Festival de Torre del Mar, también podemos pasarnos por la Feria de Estepona o animarnos con el teatro clásico y la propuesta de Pata Teatro en Málaga capital.

Pero también hay cine, flamenco y la Fiesta del 4 de julio en Macharaviaya. Hay donde escoger:

VI Weekend Beach Festival, en Torre del Mar

Pata Teatro representa el 'Lázaro de Tormes' en Málaga

Feria de Estepona 2019

V Seminario Internacional de Flamenco Ciudad de Málaga

Juanes en el Starlite 2019

Fiesta del 4 de Julio en Macharaviaya

XXI Noche Flamenca de Cartaojal 'Caminando'

Velá del Monte Calvario

Regata de jábegas en Pedregalejo

VIII Festival Folklórico Juan Navarro

Festival de Cine Abierto de Málaga

VI Weekend Beach Festival, en Torre del Mar

Arrancamos con un festival que ya está bien arrancado: el VI Weekend Beach Festival, en Torre del Mar, que este viernes 5 y este sábado 6 de julio de 2019 nos sigue regalando un evento que es todo un referente a nivel nacional e internacional.

Ozuna, Ska-P, Vetusta Morla, Black Eyed Peas, Becky G, Nathy Peluso, Miss Caffeina y General Levy encabezan el cartel de un evento que comenzó el pasado miércoles y que hasta este sábado se celebra en un recinto de más de 40.000 metros cuadrados ubicado en primera línea de playa.

El cartel es brutal: Dubfire, Sex Museum, Niños Mutantes, Talco, Carlo Lio, Hora Zulú, Aslándticos, Zoo, Tabletom, Nikone, Nicole Moudaber, Nico Morano, Jenny and the Mexicats, Sexy Zebras, Mr Kilombo, Muerdo, Cuartero, Manu González, Kulto Kultibo, Fer BR, Blake y Dante, M.e.m.o. live, Fusa Nocta + Liz, El Duende Callejero, Malaka Youth y los djs Rafa Alcántara, Andrés Campo, Ignacio Morales, Paco Mena así como Alex Sánchez & Javi Martín, Sau Djs Show y Miguel Payda, entre otros.

Torre del Mar lo da todo, de este modo, con un festival que ya es toda una tradición.

Pata Teatro representa el 'Lázaro de Tormes' en Málaga

La compañía teatral Pata Teatro representa el 'Lázaro de Tormes' en Málaga este viernes 5 y este sábado 6 de julio en el patio del Colegio Prácticas Nº 1 (calle Rodríguez Rubi, 1, Málaga) a las 22:00 horas los dos días.

Tras ocho años de éxito consecutivo, vuelve el ciclo 'Clásicos en verano' en un marco incomparable de la mano de esta reconocida compañía de teatro. Así, el patio del Colegio Prácticas Nº1 se convierte, un año más, en Corral de Comedias.

Una de las obras más leídas de nuestra literatura española por su originalidad, su valor humano y su trascendencia literaria y cultural. La vida de Lázaro sirve de crónica para escenificar una época, el Siglo de Oro español, donde crece su protagonista: un pícaro al que el destino le lleva de amo en amo, sufriendo desgracias desde su nacimiento junto al río Tormes, pasando por su mísera infancia, hasta su matrimonio, ya en la edad adulta.

Feria de Estepona 2019

El pasado martes 2 de julio arrancó la Feria de Estepona 2019, pero esta feria se extiende hasta el domingo 7 de julio, por lo que todavía podemos disfrutar de ella este fin de semana.

El pregonero de este año ha sido el cantaor Miguel Poveda, que además de ser uno de los artistas españoles con mayor proyección internacional, es una persona unida a Estepona, donde reside parte del año.

Entre las actividades organizadas con motivo de la Feria y Fiestas Mayores destacan los concursos de caballos, las fiestas infantil y para mayores y la tradicional corrida de toros que tendrá lugar el domingo 7 de julio, con los matadores 'El Fandi', Miguel A. Perera y el rejoneador Diego Ventura.

Mientras, este viernes 5 de julio disfrutaremos de las actuaciones de 'José el Canijo y el Pelao' a las 15:00 horas y a las 00:30 horas de la cantante local Ana Mena. Entrada gratuita.

El sábado 6 de julio será a las 19:00 horas el IV Concurso de Doma Vaquera y Alta Escuela para Aficionados y a las 00:30 horas la actuación de Juan Magán con entrada gratuita.

Para finalizar, el domingo 7 a las 17:00 horas será el IV Concurso de Enjaezado a la Andaluza y la corrida de toros a las 19:45 horas, en la que se lidiarán cuatro toros de la ganadería de Julio de la Puerta y dos de la ganadería de Diego Ventura para el Rejoneador Diego Ventura y los matadores David F. El Fandi y Miguel A. Perera.

V Seminario Internacional de Flamenco Ciudad de Málaga

Pepa Molina imparte una masterclass este viernes 5 y sábado 6 de julio en el V Seminario Internacional de Flamenco Ciudad de Málaga, capital mundial del Flamenco.

Así, junto a las grandes figuras actuales del flamenco, se desarrollará todo un reconocimiento a su trayectoria artística y docente.

Organizada por la Escuela de Flamenco de Andalucía el V Seminario Internacional de Flamenco Ciudad de Málaga ofrece actuaciones y clases magistrales en el marco de la Bienal de Arte Flamenco de Málaga.

Con Francia como país invitado, la ciudad de Málaga acoge entre el 24 de junio y este domingo 7 de julio una gran cita en el mundo del flamenco. Con un completo programa de actuaciones, clases magistrales, rutas gastronómicas y un 'flashmob' por malagueñas que pretende batir un récord mundial y que tendrá lugar este domingo 7 de julio a las 12 del mediodía en calle Larios de Málaga.

Juanes en el Starlite 2019

El sábado 6 de julio es el turno de Juanes en el Starlite 2019, que lo arropará con un esperado éxito de público en Marbella.

La música latina tiene especial protagonismo este año con las visitas de Juanes este sábado, Nicky Jam (10 de julio), Maluma (13 de julio), Luis Fonsi (3 de agosto) y Morat (12 de agosto).

Por otro lado, el grupo vocal británico Il Divo tiene su cita en Starlite el 12 de julio. El cuarteto de tenores destaca por haber sido pionero en el género pop operístico o pópera de crossover clásico.

Y ahí no acaba la cosa: el 20 de julio estará en Marbella el reconocido cantante de Supertramp, Roger Hodgson, que actuará en el Escenario Auditorio dentro de la gira internacional 40º aniversario 'Breakfast in America'. El público podrá disfrutar también de clásicos atemporales como Give a little bit o The logical song.

La lista es casi inagotable por lo que el Starlite de Marbella cuenta con dos espacios habilitados para disfrutar de los conciertos.

Fiesta del 4 de Julio en Macharaviaya

Organizado por Escapadas del Sur la Fiesta del 4 de Julio arranca el sábado 6 de julio a las 19:00 horas en Macharaviaya.

Esta es una visita guiada desde Málaga hasta la Fiesta del 4 de Julio en Macharaviaya para conocer una historia que vincula a esta localidad con la Independencia de Estados Unidos.

El precio de la excursión, que incluye el viaje en autobús desde Málaga o desde La Cala del Moral, es de 12 euros.

XXI Noche Flamenca de Cartaojal 'Caminando'

El patio del Colegio La Peña (calle Antonio González, 43) de Cartaojal acoge este sábado 6 de julio a las 22:30 horas la XXI Noche Flamenca de Cartaojal con el espectáculo 'Caminando' con las actuaciones de Antonio Canales y Carmen González.

Más de tres horas de flamenco a un precio de 10 euros con venta de entradas en Uniticket y en taquilla.

Actuaciones también de Pepe 'El Boleco', Manuel de la Tomasa, Alonso 'El Purili', Rubén Lara, Mari Peña, Herminia Borja, 'El Galli' de Morón, Antonio Moya y Miguel Pérez.

Velá del Monte Calvario

El sábado 6 de julio de 2019 a las 20:00 horas la Velá del Monte Calvario en la ermita del Monte Calvario (vía Dolorosa del Calvario, s/n) de Málaga.

Un año más, la Hermandad del Monte Calvario celebra este sábado su tercera velá en el mirador de la ermita, con música en directo, barra de comida y bebida, y el mejor ambiente familiar.

Una fantástica noche de verano en hermandad.

Regata de jábegas en Pedregalejo

De 11:00 a 14:00 horas del sábado 6 de julio, habrá una regata de jábegas en la playa de Pedregalejo, Málaga.

Esta celebración de la regata del GP de Pedregalejo es la octava edición de la Liga de Jábegas 2019.

Todo un espectáculo que la Liga de Jábegas organiza para los apasionados de esta embarcación.

VIII Festival Folklórico Juan Navarro

El sábado 6 de julio de 2019, a las 21:30 horas tendrá lugar en la plaza de la Unión Europea de Torremolinos el VIII Festival Folclórico Juan Navarro.

Esta cita se va consolidando cada año como una de las grandes citas de la cultura y la tradición de la danza más importantes de la Costa del Sol.

En este evento todos los grupos actuarán con música, cantes e instrumentos tradicionales propios de la cultura de cada zona de procedencia e irán ataviados con trajes tradicionales y de usanza de las diversas regiones españolas de procedencia.

Este año reúne a la Asociación Cultural Folclórica 'Tierra de Barros' de Almendralejo, la Asociación Cultural 'La Trébede' de Valladolid y la anfitriona Asociación Folclórica Cultural 'Juan Navarro' de Torremolinos.

Queda claro que este festival es uno de los eventos más importantes en cuanto a la protección y difusión del patrimonio cultural inmaterial de España.

Festival de Cine Abierto de Málaga

El Festival de Cine Abierto de Málaga es un cine de verano, la gran cita del celuloide durante los días de verano.

Un año más, el Festival de Málaga hace realidad esos ratos en familia para disfrutar del cine en nuestras noches de verano.

Además de las playas de la capital (La Malagueta, La Misericordia y El Dedo), las proyecciones de Cine Abierto están presentes en todos los distritos de Málaga, en todos los espacios abiertos al disfrute del cine y el verano.

Así, el sábado 6 de julio, en el Distrito 7, Carretera de Cádiz, en la playa de la Misericordia 'Jurassic World: El Reino Caído' y en el Distrito 11. Teatinos-Universidad, en el parque del cine 'Paddington 2'. Ambas a las 22:15 horas.

